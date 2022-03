Więcej informacji ze świata gwiazd znajdziecie na stronie głównej Gazeta.pl.

Antek Królikowski w ostatnich dniach wzbudził w opinii publicznej sporo kontrowersji. Aktor rozstał się ze swoją żoną i ponoć ma już nową partnerkę. Świeżo upieczony tata wiele stracił także w oczach fanów. Wylała się na niego fala krytyki, nawet po tym, jak dodał urocze zdjęcia z dzieckiem. Aktor nie odpowiada na komentarze, natomiast ostatnio zamieścił kadr, na którym widać Vincenta w wózku. Później zdjęcie skasował, lecz wiemy, w czym jeździ maluch.

Antoni Królikowski pokazał wózek Vincenta. Marka luksusowa, a cena? Do najtańszych nie należy

Aktor dodał ostatnio na Instagramie selfie z synem, pisząc o wyzwaniu, jakie stawia przed nim rola ojca. Oberwało mu się nie tylko za "zaniedbanie roli męża", brak obrączki, ale nawet za to, jak trzyma na rękach dziecko. Tym razem także podzielił się rodzinnym kadrem, na którym wozi syna po domu w wózku. Co prawda zakrył twarz malucha, lecz można zobaczyć, jakim pojazdem jeździ Vincent. To model marki często wybieranej przez polskich celebrytów.

Rodzice Vincenta wybrali czarny model, który występuje w różnych konfiguracjach, lecz najczęściej w formie 3 w 1, za którą - w wersji podstawowej - ceny wahają się od 6800 do 7200 złotych. Za samą gondolę dla noworodka (bez stelaża) trzeba zapłacić ponad 1500 zł. Model ma skórzaną rączkę i błyszczące detale. Nie wiemy, jak bogato wyposażony jest wózek małego Królikowskiego, lecz za dodatkowe elementy trzeba słono zapłacić. Np. torba pielęgnacyjna to koszt ok. 670 złotych, a śpiworek na chłodną pogodę ponad 500 złotych. Do tego można dokupić moskitierę i kilka innych rzeczy, które też tanie nie są. Dlatego, chcąc zakupić ten model z dodatkowymi przydatnymi bajerami, należy liczyć się z kosztem nawet ok. 10 000 złotych. Zobacz też: Nieznane powody rozstania Joanny Opozdy i Antka Królikowskiego. Nowe okoliczności wychodzą na jaw

Znana aktorka zaprosiła Antka Królikowskiego na spacer. Odpowiedział

