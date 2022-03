Małgorzata Rozenek zniknęła. Teraz tłumaczy, co się działo

Więcej informacji ze świata gwiazd znajdziecie na stronie Gazeta.pl.

REKLAMA

Małgorzata Rozenek w ostatnim czasie była mało aktywna na Instagramie. Po kilku dniach przemówiła do fanów na InstaStories i wytłumaczyła, dlaczego zdecydowała się na milczenie. Przyznała też, że ma bardzo zły nastrój z powodu wojny w Ukrainie, ale stara się żyć normalnie. Padło wiele wzruszających słów. Miała do fanów także ważny apel.

Zobacz wideo Małgorzata Rozenek wystartuje w wyborach? „Najpierw Sejm, potem Parlament Europejski"

Hanna Lis o sytuacji na Ukrainie. Inne gwiazdy też zabrały głos

Małgorzata Rozenek tłumaczy się z nieobecności na Instagramie

Wydawałoby się, że Małgorzata Rozenek nie rozstaje się z telefonem. A jednak, przez kilka dni było jej mniej w mediach społecznościowych. Nie nagrywała InstaStories, który jest stałym elementem na jej profilu, nie opowiadała, co u niej i czym się zajmuje. Teraz wytłumaczyła się ze swojego milczenia.

Odzywam się do was po kilku dniach prywatnej nieobecności na social mediach, bo zawsze mi się wydawało, że każdego kolejnego dnia będą lepsze wiadomości, będzie lepiej się działo i może wtedy się odezwę - rozpoczęła.

W nostalgicznym nastroju nawiązała do udostępnionych przez nią zdjęć z Ukrainy. Wspomniała o 18-miesięcznym dziecku, które ucierpiało w wojnie i zmarło na oczach zrozpaczonych rodziców. "Perfekcyjna" dodała, że chłopiec był w wieku jej Henia.

Dziś te zdjęcia dzidziusia, takiego Henia, rozwaliły mnie... Mimo że jestem na lotnisku, w drodze do pracy, bo wcześniej zaplanowane zobowiązania muszę zrealizować. Muszę i chcę, bo nie chcę mieć poczucia kompletnego zabrania nam normalności - powiedziała.

Ze strefy VIP na lotnisku zaapelowała, że "musimy zrobić wszystko, by nasz świat wyglądał najnormalniej, jak się da". Opowiedziała także o trudnej sytuacji na Dworcu Centralnym w Warszawie, gdzie oczekuje mnóstwo uchodźców. Dlatego, zdaniem gwiazdy, należy "tym bardziej docenić tych wszystkich, którzy mocno angażują się w pomoc". Dodała, że przykłady takich ludzi ma też wokół siebie i podziwia tych, którzy przyjęli Ukraińców pod swój dach. Na koniec opowiedziała o tym, czego najbardziej brakuje uchodźcom. Udostępniła link do zbiórki pieniędzy na podstawowe potrzeby i zwróciła się do fanów o wsparcie.

Pomoc Ukraińcom jest teraz naszym obowiązkiem. I naprawdę bardzo mi zależy, żeby pokazać, że my, wolny świat, zawsze będziemy po stronie słabszego. Naprawdę, każda kwota ratuje. Bardzo was proszę, dorzućcie swoje kilka złotych, żebyśmy mogli pomagać - dodała.

Jeśli wy również chcecie wesprzeć Ukrainę, niezbędne informacje znajdziecie poniżej.

Małgorzata Rozenek buduje luksusowy dom. Mówi, co będzie w nim najdroższe

Plotek.pl jest dla Was i dla Was piszemy o rozrywce. Ale to nie znaczy, że nie pamiętamy i nie myślimy o Ukrainie. Wszystkie najważniejsze informacje znajdziecie w tych miejscach:

Wszystkie wiadomości na temat wojny w Ukrainie

Jak pomóc Ukrainie - pomoc prawna

Jak pomóc Ukrainie - pomoc rzeczowa i finansowa

Pomoc dla Przyjaciół z Ukrainy