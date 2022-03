Więcej informacji i ciekawostek z życia gwiazd znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

REKLAMA

Związek Jessiki Mercedes i Kuby Karasia zakończył się na początku tego roku. Tymczasem z byłym ukochanym blogerki zaprzyjaźniła się Julia Wieniawa. Aktorka udostępniła teraz na InstaStories zdjęcie i film z Kubą. Widać, że gwiazda czuje się doskonale w jego towarzystwie.

Zobacz wideo Julia Wieniawa ćwiczy jogę

Małgorzata Rozenek buduje luksusowy dom. Mówi, co będzie w nim najdroższe

Julia Wieniawa bawi się z byłym Jessiki Mercedes

Związek Jessiki i Kuby Karasia trwał dwa i pół roku. Do rozstania miało dojść w styczniu podczas ich wspólnego wypadu do Los Angeles. Intrygujący wydaje się fakt, że w tym samym czasie Julia Wieniawa zdecydowanie odsunęła się od blogerki. Gwiazdy, które wcześniej darzyły się przyjaźnią, teraz przestały się widywać. Gdy Julia zorganizowała uroczystą premierę nowej linii jej produktów, zabrakło na niej Jessiki. Zaraz potem okazało się również, że przestała obserwować jej instagramowy profil. Rozkwitła natomiast przyjaźń pomiędzy piosenkarką i Kubą Karasiem. W połowie lutego media opublikowały zdjęcia z ich wyjścia do modnej warszawskiej knajpy. Teraz Julia Wieniawa na InstaStories udostępniła fotografię, na której pęka ze śmiechu w towarzystwie byłego partnera swojej przyjaciółki. Post został krótko opisany.

Pracujemy.

Julia Wieniawa instagram.com/ juliawieniawa

Niedługo później piosenkarka udostępniła krótki filmik, na którym widać ją w doskonałym humorze. Za jej plecami siedzi Kuba pracujący przy komputerze. Do relacji został dołączony komentarz sugerujący, że wspólna praca doskonale się układa.

Szkoda, że nie możecie usłyszeć nad czym pracujemy.

Julia Wieniawa instagram.com/ juliawieniawa

Wygląda na to, że Julia Wieniawa, dokonując wyboru między przyjaźnią z Jessiką a Kubą, zdecydowanie postawiła na muzyka.

Królikowski zostawił Opozdę w szóstym miesiącu ciąży i wyjechał na kilka tygodni. "Nie żałuję"

Plotek.pl jest dla Was i dla Was piszemy o rozrywce. Ale to nie znaczy, że nie pamiętamy i nie myślimy o Ukrainie. Wszystkie najważniejsze informacje znajdziecie w tych miejscach:

Wszystkie wiadomości na temat wojny w Ukrainie

Jak pomóc Ukrainie - pomoc prawna

Jak pomóc Ukrainie - pomoc rzeczowa i finansowa

Pomoc dla Przyjaciół z Ukrainy