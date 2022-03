Więcej o zagranicznych gwiazdach przeczytasz na Gazeta.pl >>>

Madonna przykłada ogromną uwagę do publikowanych w mediach społecznościowych zdjęć. Już na pierwszy rzut oka widać, że są one przerobione, a internauci nie rozumieją, czemu artystka boi się pokazać w naturalnej wersji. Ostatnio udostępniła serię fotografii, na których wyglądała jak nastolatka. - "Pokaż prawdziwą twarz" - pisali jej fani. Teraz w końcu możemy ją zobaczyć.

Tak naprawdę wygląda Madonna. Bez filtrów to zupełnie inna osoba. Po co udaje nastolatkę?

Madonna wybrała się z 21-letnim synem na kolację. Paparazzi przyłapali tę dwójkę, kiedy wychodzili z lokalu chwilę po północy. Wokalistka była ubrana na czarno - bluzkę połączyła z krótkimi spodenkami, do których dobrała czerwony pasek. Mimo że na twarzy miała okulary przeciwsłoneczne, i tak można dostrzec różnicę w jej wyglądzie. Madonna nie przypomina tej wyprasowanej kobiety bez ani jednej zmarszczki, na którą się kreuje w mediach społecznościowych.

Madonna jest wielką artystką, której słuchają i podziwiają pokolenia. Jednak szczególnie w Stanach Zjednoczonych panuje kult młodości, a gwiazdy światowego formatu często nie mogą pogodzić się z mijającymi latami. Podobnie zresztą jak internauci. Sarah Jessica Parker miała dla nich świetną odpowiedź, gdy ci zaczęli krytykować jej siwe włosy.

