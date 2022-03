Więcej o relacji Opozdy i Królikowskiego przeczytasz na Gazeta.pl >>>

Joanna Opozda i Antek Królikowski niedawno powitali na świecie swoje pierwsze dziecko. Jednak to nie narodziny Vincenta były głównym tematem artykułów w mediach. Fanów pary zelektryzowała informacja, o tym, że aktor miał zdradzić swoją ciężarną żonę z jej sąsiadką. Sami zainteresowani jeszcze nie odnieśli się bezpośrednio do tych doniesień, jednak Opozda opublikowała ostatnio bardzo wymowny wpis. Królikowski kilka miesięcy temu postanowił zostawić Joannę i wziął udział w programie rozrywkowym. Teraz wytłumaczył swoją decyzję.

Antek Królikowski nie żałuje miesięcznego wyjazdu

Antek Królikowski wziął udział w programie TVN "Przez Atlantyk", w którym sześcioro celebrytów wraz z dwoma doświadczonymi kapitanami ma poznać, czym jest życie na jachcie na środku oceanu. Termin nagrań zbiegł się z ciążą Joanny Opozdy. Aktor zdecydował się wyjechać na miesiąc. W rozmowie z serwisem Party opowiedział o powodach decyzji.

Wiedziałem, że jest to trudny czas, bo to był szósty miesiąc ciąży Aśki, ale wiedziałem, że kiedy pojawia się taka propozycja to trzeba do niej podejść rozsądnie. (...) Jestem człowiekiem, który uwielbia wyzwania, kocha przygody i przekraczanie też pewnych granic. W tym przypadku wiedziałem, że to coś, co po prostu chciałbym zrobić.

Aktor nie żałuje wyjazdu.

Dziś wiem, że podjąłem dobrą decyzję. Nie żałuję. (...) Byłem szczęśliwy na tej łódce. Opowiem synowi, jak to tatuś, kiedy on za chwilę był na świecie, przepłynął ten Atlantyk.

