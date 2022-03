Więcej informacji o życiu gwiazd znajdziecie na stronie głównej Gazeta.pl

Od czasu debiutu w muzycznym show TVP "The Voice Kids", Roksana Węgiel zyskała szeroką rozpoznawalność i uwielbienie fanów. Kiedy mierzyła się z ambitnym repertuarem w telewizyjnym show, miała zaledwie 13 lat. Później jej kariera nabrała rozpędu za sprawą wygranej w Eurowizji dla dzieci, gdzie zaśpiewała utwór "Anyone I want to be". Brawurowym wykonaniem zachwyciła całą Europę. Teraz młoda gwiazda prezentuje zgoła odmienny wizerunek od tego, do którego zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Jej najnowsze zdjęcie na Instagramie wywołało spore zamieszanie.

Roksana Węgiel zmieniła image. Zdjęcie komentuje koleżanka po fachu - Viki Gabor

Aż trudno na najnowszym zdjęciu poznać młodą gwiazdę. Wokalistka postawiła na rozpuszczone włosy i rozjaśnione kosmyki. Roksana Węgiel pokazała się na fotografii w wersji bez makijażu, za to z piegami i idealnie wyczesanymi brwiami. Fani szczególną uwagę zwrócili na jej hipnotyzujące, brązowe oczy. Pisali:

Przepiękna.

Po prostu ideał. Nie mam nic więcej do powiedzenia, a jak ktoś mi powie, że brzydka to walnę go w nos! - zagroziła wierna fanka.

Najnowsze zdjęcie postanowiła także skomentować Viki Gabor. Co okazało się raczej zaskoczeniem, ponieważ media wielokrotnie próbowały wykreować między dziewczynami konflikt. Jak się okazuje, mają ze sobą bardzo dobrą relację i często się wspierają, chociażby komentując swoje wpisy. Młodsza piosenkarka pod zdjęciem napisała:

Damnn!

Myślicie, że w przyszłości możemy liczyć na ich wspólny projekt muzyczny? Trzeba przyznać, że byłoby to niesamowite wydarzenie, ponieważ obie wokalistki mają silne głosy i własny, oryginalny repertuar.

