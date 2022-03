Więcej informacji o życiu gwiazd znajdziecie na stronie głównej Gazeta.pl

Dorota Szelągowska słynie nie tylko z metamorfoz domów i mieszkań. Równie często stawia na zmiany na swojej głowie. W licznych programach telewizyjnych, które prowadzi, można dostrzec różne odsłony projektantki. Widzieliśmy ją już w klasycznym bobie, fryzurze inspirowanej Marilyn Monroe, lokach, a także dłuższych włosach do ramion zaplatanych w dobierane warkocze. Gwiazda remontów jest najbardziej wierna krótkim fryzurom, o czym świadczy także najnowsza zmiana. Postawiła na mocne cięcie.

Zobacz wideo Dorota Szelągowska oprowadza po domu. Pokazała zawartość szuflad

Od pięknych kobiet do ofiar medycyny estetycznej. Straciły kontrolę nad wyglądem

Dorota Szelągowska ma nową fryzurę. Fani chwalą metamorfozę, a wśród nich... Aleksandra Kwaśniewska

Dorota Szelągowska wybrała się do fryzjera, a efekty zaprezentowała na selfie, które wrzuciła na Instagram. Widać na nim, że blond kosmyki zostały mocno wycieniowane. Na czoło opada postrzępiona grzywka, a z tyłu odstają wywinięte pasma. Fryzura przypomina modne cięcie z lat 80. Szeroko uśmiechnięta na zdjęciu projektantka nawiązała do trudnej sytuacji na Ukrainie, tłumacząc poniekąd, że każdy potrzebuje zdystansować się od wojny.

Można się uśmiechać. Nawet trzeba. Szczególnie jak się nie ma słów. Przytulam tych, co potrzebują - napisała pod zdjęciem w nowej fryzurze.

Pod postem fani skomentowali zmianę, nie szczędząc słów zachwytu. Pojawiło się także wiele opinii, że to cięcie jest najlepsze z dotychczasowych.

Bardzo fajnie w nowym strzyżeniu. Jak milion baksów.

Pani Dorotko, najlepsza fryzura ever! - skomentowali internauci.

Wśród tych, którzy pochwalili metamorfozę, była również Aleksandra Kwaśniewska, która w humorystyczny sposób zapytała:

Wypada napisać, że dobry fryz?

Projektantka pospieszyła z odpowiedzią.

To kompensacja utycia, więc wypada. Komplement ratujący resztki wypracowanej przez lata autoakceptacji. Przechodzi - podsumowała Dorota Szelągowska.

A jak wam podoba się projektantka w tej odsłonie?

