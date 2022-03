Izabela Małysz skończyła trudne studia. Kim jest w wykształcenia?

Więcej informacji ze świata gwiazd znajdziecie na stronie głównej Gazeta.pl

Izabela Małysz dopiero od niedawna uchyla rąbka tajemnicy o swoim prywatnym życiu. Fani zarówno jej, jak i jej męża, mogą obserwować parę na Instagramie. Przy okazji "Tańca z Gwiazdami" mieliśmy okazję zobaczyć żonę sławnego skoczka w nieco innym wydaniu. A jakie wykształcenie ma ukochana Adama Małysza? To nie dla wszystkich było takie oczywiste. Dla tych studiów musiała spędzić sporo czasu nad książkami.

Podczas swojego udziału w "Tańcu z Gwiazdami" Izabela Małysz częściej udzielała wywiadów. W jednym z nich zdradziła, że prowadzi własną firmę, a do tego jest menedżerką. W zarządzaniu biznesem z pewnością pomaga jej fakt, że jest także prawniczką. Żona Adama Małysza ukończyła prawo i administrację w Krakowskiej Szkole Wyższej im. Frycza Modrzewskiego, uzyskując tytuł magistra. Jak wspomniała w rozmowie z "Gazetą Wyborczą", czas studiów nie był dla niej zbyt łaskawy. Wówczas jej mąż odnosił już największe sportowe sukcesy i na uczelni doświadczyła wielu uszczypliwości.

Kiedy studiowałam, musiałam się uczyć dwa razy więcej od innych, a i tak szeptali po kątach: "Małyszowej jest łatwiej za nazwisko". Plotkowano, że mam romans z dziekanem. Ileż się nasłuchałam o kryzysach naszego małżeństwa - powiedziała w wywiadzie.

Co ciekawe, Adam Małysz, kiedy jego żona kończyła studia, nie miał nawet zdanej matury. Natomiast po zakończeniu kariery postanowił nadrobić braki w edukacji. W 2020 roku ukończył Politechnikę Częstochowską i został magistrem zarządzania.

