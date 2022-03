Więcej informacji na temat wojny w Ukrainie znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Zakończenie relacji Joanny Opozdy i Antka Królikowskiego było jednym z najgłośniejszych wydarzeń w polskim show-biznesie w ostatnich dniach. Jak podał jeden z serwisów plotkarskich, aktor miał rozstać się z żoną, ponieważ podobno zdradził ją z sąsiadką - Izabelą. Nikt z zainteresowanych nie potwierdził, jaki był prawdziwy powód rozstania, ale niepokojące zachowanie aktora, który podczas ostatniej konferencji show "Przez Atlantyk" stacji TVN obraził reportera Pudelka, może świadczyć o tym, że było to coś poważnego. Osoba z bliskiego otoczenia pary postanowiła uchylić rąbka tajemnicy Pomponikowi i zdradziła, co mogło spowodować, że Antek i Joanna zmienili zdanie na temat wspólnej przyszłości.

Zobacz wideo Opozda szczerze o słowach hejterki. Była zszokowana jej wulgarnym zachowaniem

Jak mieszka Antek Królikowski? Spójrzcie tylko na te plakaty. Niesamowity klimat

Przyjaciółka pary zdradza szczegóły rozstania Królikowskiego i Opozdy. Wyszły na jaw nowe okoliczności

Podobno powodów zakończenia relacji jednej z najgorętszych par show-biznesu było, prócz domniemanej zdrady, kilka. Według osoby z bliskiego otoczenia niektórymi z nich z pewnością były: strzelanina w domu Opozdów i napięte relacje między rodzicami aktorki oraz "splot przykrych okoliczności przed narodzinami dziecka". Kobieta podkreśliła:

Antek zdawał sobie sprawę, że nie zbuduje z Opozdą niczego wartościowego i sensownego.

Joanna Opozda i Antek Królikowski Screen programu 'Przez Atlantyk'/ Player.pl

Podobno Joanna Opozda nie miała także najlepszego kontaktu ze swoją teściową, Małgorzatą Królikowską-Ostrowską. Informatorka stwierdziła:

Łatwo jest oceniać, nie znając sytuacji od środka. Antek bardzo kochał Joasię, ale splot naprawdę bardzo przykrych okoliczności, których doświadczył z jej strony przed narodzinami dziecka, sprawił, że zaczął spotykać się z Izabelą. Nie jestem upoważniona do ujawniania tej informacji, ale Antek na pewno wkrótce powie, o co chodzi...

Relacja między matką Antka Królikowskiego a jego żoną od zawsze nie układała się najlepiej. Podobno Małgorzata Kólikowska-Ostrowska od początku nie przepadała za wybranką syna. Jak poddaje informatorka portalu show-biznesowego:

Od początku nie darzyła sympatią żony Antka. Joanna wielokrotnie odmawiała wspólnych obiadów, co Małgosia odebrała jako zniewagę i lekceważenie. Uważała ją za wyniosłą i naburmuszoną dziewczynę. Sytuacja rodzinna Opozdy dolała tylko oliwy do ognia. Małgosia nie mogła uwierzyć, że jej kochany syn uczestniczy w tak patologicznych zachowaniach i sytuacjach, które relacjonowane były w mediach. Było jej przykro i wstyd przed znajomymi - potwierdziła kobieta.

Mimo bardzo trudnego czasu i nieprzychylności internautów aktor może w czasie rozstania ze swoją żoną liczyć na wsparcie bliskich i rodziny:

Małgosia oraz cała rodzina zaakceptowali i polubili nową sympatię Antka. Izabela to bardzo inteligentna i kulturalna dziewczyna, a Antek jest w niej naprawdę zakochany. Oczywiście planowana jest pomoc Joasi w kwestii wychowania dziecka. Tutaj wszyscy są jednomyślni. Dziecko nie jest niczemu winne, na pewno zostanie otoczone opieką obojga rodziców - podkreśla osoba z bliskiego otoczenia pary.

Myślicie, że aktor w końcu zdradzi, jakie były powody rozstania z Joanną Opozdą?

Joanna Opozda wrzuciła nowe zdjęcie z synem. Wpis wyraża więcej niż tysiąc słów

