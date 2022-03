Rewolucja w życiu Lewandowskich. Szykuje się przeprowadzka? Wszystko przez Roberta

Więcej informacji sportowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Robert Lewandowski gra w Bayernie Monachium od 2014 roku, wcześniej cztery lata występował w barwach Borussi Dortmund. Ze względu na spektakularną karierę piłkarz wraz z rodziną mieszka w Niemczech już 12 lat. To tam Klara chodzi do przedszkola i z siostrą Laurą poznaje świat. Teraz coraz bardziej prawdopodobne wydaje się, że w ich życiu dojdzie do prawdziwej rewolucji. Dużo wskazuje bowiem na to, że w przyszłym roku słynne power couple będzie już mieszkać w Anglii. Powodem ma być Manchester United, który jest zdeterminowany, by pozyskać Polaka.

Robert i Anna Lewandowscy wyprowadzą się z Niemiec?

Kontrakt kapitana polskiej reprezentacji z Bayernem wygasa w czerwcu przyszłego roku. Chociaż klub deklaruje, że chciałby zatrzymać Roberta u siebie na kolejne lata, to jednak do tej pory nie potrafił się z nim w tej sprawie porozumieć. Teraz dowiadujemy się, że Polakiem poważnie zainteresowane są kluby z Anglii. Jakiś czas temu głośno mówiło się o Manchasterze City, którego trenerem jest Pep Guardiola. Lewandowski zna go doskonale ze wspólnej pracy w Monachium. Teraz dochodzą do nas nowe zaskakujące informacje. Jak informuje portal 90min.com, najlepszym piłkarzem świata interesuje się Manchester United. Mówi się też o innych drużynach kuszących Lewego. Podobno Florentino Perez, właściciel Realu Madryt, jest wielkim fanem jego umiejętności i chętnie widziałby go u boku Karima Benzemy. Jak myślicie, Anna Lewandowska niedługo będzie musiała urządzać nowy dom w Anglii czy Hiszpanii?

