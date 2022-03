Więcej na temat życia prywatnego gwiazd przeczytasz, odwiedzając stronę główną Gazeta.pl.

REKLAMA

Kuba Wojewódzki nie może narzekać na brak pracy. Nie dość, że co tydzień nagrywa nowe odcinki swojego show, to w dodatku dostał fuchę przy "Mask Singer". By nieco podpromować drugie show, pojawił się 4 marca w "Dzień dobry TVN". Ku zaskoczeniu wszystkich wyznał, że za siedem miesięcy zostanie ojcem.

Zobacz wideo Po kim geny odziedziczyła córka Pauliny Krupińskiej i Sebastiana Karpiela-Bułecki? Ma niebieskie oczy i blond włosy...

Partnerka Kuby Wojewódzkiego jest w ciąży. "60 lat na to czekałem"

Choć Kubę Wojewódzkiego można krytykować za wiele medialnych wybryków i kontrowersyjnych komentarzy, trzeba przyznać, że wie, jak wzbudzić wokół siebie zainteresowanie. Ku zaskoczeniu absolutnie wszystkich wyznał 5 marca w studiu "Dzień dobry TVN", że jego partnerka jest w ciąży.

Moja dziewczyna, uwaga, aktualnie jesy w ciąży, tadadadam, pytała mnie, co robiłem dzisiaj w pracy... - wypalił nagle.

Anna Kalczyńska miała wrażenie, że się przesłyszała.

Przepraszam bardzo, czyli zostaniesz ojcem?! Naprawdę? - dopytywała.

Ale nie w tym programie, tylko w realu. Obiecałem jej, że powiem to w programie, który jest najbardziej plotkarski - dodał.

Gospodyni sobotniego wydania "Dzień dobry TVN" nie wiedziała, co powiedzieć. Była, delikatnie mówiąc, w lekkim szoku.

Tak, naprawdę, to za siedem miesięcy. 60 lat na to czekałem - zakomunikował przyszły tatuś.

Myślicie, że niebawem przedstawi światu matkę swojego dziecka?

ZOBACZ TEŻ: Kuba Wojewódzki zakpił z osób z zespołem Downa. Tomasz Wolny reaguje. "Naczelny błazen polskiego szołbizu"