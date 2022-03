Księżna Kate i książę William zafundowali synowi rewolucję. Rozdzielą go z siostrą

Więcej ciekawostek z życia brytyjskiej rodziny królewskiej znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

Najstarszy syn księżnej Kate i księcia Williama od 2017 roku uczył się w szkole Battersea. Teraz royalsi planują przeprowadzkę do pałacu Windsor, dlatego poszukują nowej szkoły dla księcia Georga. Ich wybór padł na Lambrook School. To szkoła z Internatem w Ascot. Młodsza siostra Georga, księżniczka Charlotte, na razie zostanie w starej szkole.

Zobacz wideo Księżna Kate i książę William w filmiku z okazji 10. rocznicy ślubu. Cała rodzina w komplecie

Jak mieszkają księżna Kate i książę William? Mamy zdjęcia

Książę George będzie się uczył w nowej szkole. Co to za placówka?

Szkoła Lambrook, w której od września będzie się uczyć najstarszy syn księżnej Kate i księcia Williama, mieści się we wsi Berkshire. Na terenie należącym do placówki znajdziemy farmę ze zwierzętami, pole golfowe, boiska sportowe, lasy oraz pokaźny basen. Dla uczniów organizowane są zajęcia z pieczenia i gotowania. Rozrywka? Wieczory filmowe, a latem wspólne ogniska.

Książę Karol dosadnie wypowiedział się o działaniu Putina. Porównał je do morderstwa

Żeby dostać się do Lambrook Scool, każdy kandydat musi spełnić odpowiednie kryteria. Oceniane są zdolności akademickie, zainteresowania i charakter. Jeden semestr w tej szkole kosztuje 7 tysięcy funtów, czyli około 40 tysięcy złotych. Dodatkowo obowiązuje opłata za samo przyjęcie do szkoły - 8 500 złotych.

Do najstarszego syna książęcej pary Cambridge za jakiś czas ma dołączyć księżniczka Charlotte. Wygląda więc na to, że royalsi planują w tym roku przeznaczyć sporą sumę na edukację dzieci.

Plotek.pl jest dla Was i dla Was piszemy o rozrywce. Ale to nie znaczy, że nie pamiętamy i nie myślimy o Ukrainie. Wszystkie najważniejsze informacje znajdziecie w tych miejscach:

Wszystkie wiadomości na temat wojny w Ukrainie --> https://wiadomosci.gazeta.pl/ukraina

Jak pomóc Ukrainie - pomoc prawna --> https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,28151855,wojna-w-ukrainie-gdzie-uzyskac-pomoc.html

Jak pomóc Ukrainie - pomoc rzeczowa i finansowa --> https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,28148032,ukraina-jak-pomoc-mieszkancom-kraju-juz-trwaja-zbiorki.html

Pomoc dla Przyjaciół z Ukrainy --> https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114884,28149929,przyjaciele-z-ukrainy-tu-znajdziecie-uzyteczne-kontakty.html