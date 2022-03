Więcej ciekawostek na temat brytyjskiej rodziny królewskiej znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Portrety księżnej Diany można od 4 marca oglądać w Pałacu Kensington. Dla jej fanów to prawdziwa gratka. Zdjęć 27-letniej "królowej ludzkich serc" wykonanych przez Davida Bailey'a do brytyjskiej Narodowej Galerii Potretu wcześniej nigdzie nie pokazywano. Na czarno-białych fotografiach tragiczne zmarła księżna wygląda bardzo poważnie i tajemniczo.

Księżna Diana na nieznanych wcześniej portretach

Podobno księżna Diana osobiście wybrała fotografa odpowiedzialnego za tę wyjątkową sesję zdjęciową. David Bailey w 1988 wykonał wiele prac, które teraz można oglądać na wystawie.

Wśród fanów rodziny królewskiej pojawiły się głosy, że zdjęcia Diany sprzed ponad trzech dekad przypominają opublikowane niedawno urodzinowe fotografie księżnej Kate, które także trafiły do Narodowej Galerii Portretu.

Co ciekawe, na wystawie, poza fotografiami wykonanymi przez profesjonalistów, mają pojawić się też zdjęcia wykonane przez członków rodziny królewskiej. Okazuje się, że nie tylko księżnej Kate zdarza się stawać po drugiej stronie obiektywu.

