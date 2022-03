Więcej ciekawostek z życia gwiazd znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

Lara Gessler chętnie dzieli się informacjami ze swojego życia z dziennikarzami. W rozmowie z Izabelą Janachowską zdradziła, dlaczego zdecydowała się na pierwszy ślub z Piotrem Szelągiem jeszcze przed narodzinami dziecka. Okazuje się, że stanęła przed ołtarzem "dla rządu polskiego".

Zobacz wideo Magda Gessler: Nie jestem żadną babcią! Wszystkiemu winna jest Lara. „Dyktatorka"

Gwiazdy na premierze Batmana. Zoe Kravitz swoją kreacją nawiązała do roli w filmie

Lara Gessler wzięła ślub "dla rządu polskiego"

Córka Magdy Gessler ma za sobą już trzy śluby. Najpierw związała się z barmanem, Pawłem Ruczem. Motywem przewodnim wesela była "baśniowa kraina". Po rozstaniu z pierwszym mężem Lara związała się z Piotrem Szelągiem. Wzięli ślub w 2020, kiedy restauratorka była w ciąży. W grudniu 2021 roku postanowili powiedzieć sobie "tak" jeszcze raz. Uroczystość odbyła się w Zakopanem. Dlaczego Lara Gessler zdecydowała się na kolejny ślub z drugim mężem? Okazuje się, że pierwszy nie był "tym prawdziwym".

Może ze względu na to, że już byłam wcześniej żoną i chciałam, żeby wszystko tak było klarownie odcięte. Cieszę się, że zdążyliśmy. To było totalnie szalone, ale wiedzieliśmy, że to nie jest ten właściwy ślub. To był ślub dla rządu polskiego, a nie za bardzo dla nas - stwierdziła.

Pierwsza ceremonia była bardzo spontaniczna.

Jako świadków wzięliśmy ludzi, których zawsze mamy przy sobie - to była moja menedżerka, a świadkiem Piotra był jego partner z kancelarii. Udało się jeszcze wziąć mojego brata, który porobił nam jakieś zdjęcia. Było to zabawne, szalone, wzruszające, ale wiedzieliśmy, że jeszcze będzie taki ślub, jaki nam się marzy. Wiedziałam, że chcę, żeby to była trzydniowa impreza- wyjaśniła Lara Gessler.

Ślub w Zakopanem był dla ich tym "prawdziwym". Wszyscy bawili się tak dobrze, że teraz małżeństwo rozważa robienie poprawin co roku.

Olejnik woli nazwisko panieńskie, a Amaro przejął je od byłej żony

Plotek.pl jest dla Was i dla Was piszemy o rozrywce. Ale to nie znaczy, że nie pamiętamy i nie myślimy o Ukrainie. Wszystkie najważniejsze informacje znajdziecie w tych miejscach:

Wszystkie wiadomości na temat wojny w Ukrainie --> https://wiadomosci.gazeta.pl/ukraina

Jak pomóc Ukrainie - pomoc prawna --> https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,28151855,wojna-w-ukrainie-gdzie-uzyskac-pomoc.html

Jak pomóc Ukrainie - pomoc rzeczowa i finansowa --> https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,28148032,ukraina-jak-pomoc-mieszkancom-kraju-juz-trwaja-zbiorki.html

Pomoc dla Przyjaciół z Ukrainy --> https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114884,28149929,przyjaciele-z-ukrainy-tu-znajdziecie-uzyteczne-kontakty.html