Anna Jurksztowicz i Krzesimir Dębski spotkali się w sądzie!

O rozstaniu znanej pary - piosenkarki Anny Jurksztowicz i kompozytora Krzesimira Dębskiego - zrobiło się głośno pod koniec zeszłego roku. Podobno artystka miała domagać się rozwodu z orzeczeniem o winie męża. On jednak dementował te rewelacje, twierdząc, że wniosek o rozwód złożył sam. Teraz skonfliktowana para musiała spotkać się na sali sądowej. Podobno sytuacja pomiędzy nimi jest bardzo napięta.

Rozwód Anny Jurksztowicz i Krzesimira Dębskiego

Pierwsza rozprawa rozwodowa znanego małżeństwa odbyła się 4 marca. Dębski i Jurksztowicz według świadków zachowywali się jak zupełnie obcy ludzie. Unikali kontaktu wzrokowego, zrezygnowali nawet z powitania. Kompozytor wyglądał na pobudzonego, wokalistka była raczej wycofana.

Anna Jurksztowicz i Krzesimir Dębski rozwodzą się. Znajoma pary komentuje

Ania mało mówi o rozwodzie. Jest wręcz wściekła na całą sytuację. Obecność na planie jest dla niej dobrą odskocznią, bo na chwilę może zapomnieć o rozwodzie. Sama powtarza, że na planie może chwilę odetchnąć, bo jest to teraz dla niej ciężki czas. Chciałaby jak najszybciej to zakończyć, rozstać się z Dębskim i zacząć nowe życie - powiedział "Super Expressowi" informator dobrze znający wokalistkę i pracujący przy produkcji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo".

Powodem rozwodu miały być zdrady kompozytora. Anna Jurksztowicz chce się odciąć od trudnych doświadczeń. Ostatnio bierze udział w nagraniach do programu "Twoja twarz brzmi znajomo", co pozwala jej się skupić na pracy.

