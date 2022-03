Więcej informacji na temat gwiazd znajdziesz, odwiedzając stronę główną Gazeta.pl.

Agnieszka Hyży i Grzegorz Hyży stronią od publikowania zdjęć i informacji na temat życia prywatnego. Para, która od lat spełnia się w roli rodziców, unika wywiadów i spotkań z dziennikarzami, jednak jest całkiem aktywna na Instagramie. Prezenterka Polsatu właśnie wrzuciła zdjęcie, do którego pozuje z mężem. Piękny widok!

Zobacz wideo Impreza Guess przyciągnęła gwiazdy. Po oficjalnej części - afterparty. Działo się!

Agnieszka Hyży na zdjęciu z mężem. To rzadki widok i piękny wpis

Agnieszka Hyży postanowiła zsolidaryzować się z walczącą Ukrainą. Poczyniła wpis, w którym dała do zrozumienia, jak ważna jest obecność drugiej osoby u swego boku.

Przytul mnie. Prawie każdy z nas to lubi, prawie każdy z nas tego potrzebuje. Najbardziej instynktowny, najbardziej prosty, organiczny odruch i gest, który potrafi koić i wyciszać - zaczęła. Gdy jesteśmy bezradni, rozbici, gdy jest nam smutno, gdy coś na boli, gdy potrzebujemy bliskości. Przytul mnie. Gdy moje dziecko upada, jest markotne, gdy wydarzyło się coś złego, gdy chcę okazać mu miłość, gdy się witamy i żegnamy. Przytul mnie. W chwili kompletnej pustki, zagrożenia, bezsilności to czasem jedyne, naturalne lekarstwo. Każdy je w sobie ma.

Przytul mnie. Dziś wszyscy w Polsce przytulamy Ukrainę. Każdy w inny sposób. I to jest piękne - dodała.

Fani podziękowali prezenterce za ten gest solidarności. Gwiazda pozowała do zdjęcia w szerokim, białym swetrze - ujęcie być może pochodzi z czasu, kiedy Agnieszka Hyży przygotowywała się do przyjścia na świat drugiego dziecka. Warto jednak przypomnieć, że od lat spełnia się już roli mamy Marty, która z pewnością nie mogła doczekać się brata - Leona.

