Antoni Królikowski i Joanna Opozda w lutym zostali rodzicami. Aktorka urodziła syna Vincenta. Wyczekany syn był spełnieniem marzeń, tym bardziej że w ciąży pojawiły się komplikacje, a rodzinie nie brakowało stresu. Później okazało się, że to nie koniec dramatów. Tymczasem aktor wrzucił do sieci nowe zdjęcie, na którym widać, jak trzyma w ramionach synka. Nawiązał do ojcostwa.

Antoni Królikowski dodał zdjęcie z synem. "Najtrudniejsze wyzwanie w moim życiu"

Antoni Królikowski i Joanna Opozda, póki co, milczą na temat rozstania, o którym ostatnio głośno. Aktorka poprosiła, by uszanować jej prywatność, natomiast jej mąż wstrzymał się od komentarza, powołując się na troskę o zdrowie żony. Sieć obiegły informacje o rzekomej kochance aktora, która miała być sąsiadką. Na razie para unika tematu, a aktywność Królikowskiego w mediach społecznościowych bywa ostatnio nieco dziwna. W tym wszystkim jest jeszcze nowy członek rodziny. Aktor postanowił pokazać się w towarzystwie syna. Na Instagramie dodał selfie, na którym widać, jak trzyma Vincenta na rękach. Napisał o roli ojca.

Powstało nowe życie. Rola ojca to będzie najtrudniejsze wyzwanie w moim życiu. Trzymajcie kciuki, żeby młody zawsze żył na świecie pełnym miłości i pokoju - napisał Antoni Królikowski pod zdjęciem.

Pod postem aktora pojawiło się mnóstwo nieprzychylnych komentarzy. Internauci zauważyli także jeden szczegół. Na dłoni aktora nie ma obrączki.

A rola męża już cię przerosła? Szybko poszło.

Brak obrączki raczej nieprzypadkowy.

No tak, jest wizyta, jest fota - skomentowali internauci.

Pojawiły się także nadzieje, że aktor wytrwa w roli dobrego taty, czego my także mu życzymy.

