Antek Królikowski nie cieszy się ostatnio dobrą prasą. Głośno zrobiło się wokół jego rozstania z Joanną Opozdą. Mówi się, że aktor miał zostawić żonę jeszcze przed urodzeniem ich dziecka. Choć szum i emocje jeszcze nie opadły, Królikowski pokazuje, że najwyraźniej jest w świetnym humorze, o czym świadczy ostatnio dodane w mediach społecznościowych zdjęcie.

Jak mieszka Antek Królikowski? Spójrzcie tylko na te plakaty. Niesamowity klimat

Antek Królikowski dodał absurdalne zdjęcie i... się żegna

Joanna Opoza w ostatnim czasie nie jest zbyt aktywna w mediach społecznościowych. W przeciwieństwie do niej Królikowski chętnie dzieli się z fanami zdjęciami. To ostatnie jest... dziwaczne. Na InstaStories opublikował fotografię w stylu, który zazwyczaj wybierają dzieci. Aktor zapozował, trzymając się za głowę w wełnianej czapce, z szeroko otwartymi oczami i lekkim uśmiechem. Do tego dodał wiele efektów. Kolorowe tło, Okulary przeciwsłoneczne w postaci GIF-a i równie kolorowe obrazki - skaczący ananas i królik machający łapką. Dodał także napis "Good bye", co może sugerować, że Królikowski żegna się... tylko z kim lub czym? Czy postanowił zrobić sobie przerwę od Instagrama? Tego nie wiemy. Na podstawie publikacji trudno orzec, co autor miał na myśli.

Przypomnijmy, że nie milkną echa na temat jednego z najgłośniejszych rozstań wśród gwiazd. Syn pary, Vincent przyszedł na świat 22 lutego. Niedługo po tym na jaw wyszło, że małżeństwo nie jest już razem, a według medialnych doniesień - Antoni Królikowski rzekomo ma już nową wybrankę. Ta wiadomość wstrząsnęła opinią publiczną, a aktor stracił wiele także w oczach fanów. W udzielonych do tej pory wywiadach aktor milczał na ten temat, powołując się na zdrowie Joanny Opozdy.

