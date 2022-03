Więcej ciekawych newsów znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Kilka dni temu na antenie TVP wyemitowano koncert "Solidarni z Ukrainą", który przerodził się głośną aferą medialną. Maryla Rodowicz, wedle słów Justyny Steczkowskiej, za udział w charytatywnej imprezie miała otrzymać wynagrodzenia w wysokości 40 tysięcy złotych. W jej obronie stanęła Edyta Górniak, która stwierdziła, że koleżanka z branży prawdopodobnie zatrzymała pieniądze, ponieważ jest "schorowaną gwiazdą po trudnym rozwodzie i może potrzebuje pieniążków na rehabilitację".

Hanna Lis o sytuacji na Ukrainie. Inne gwiazdy też zabrały głos

Maryla Rodowicz postanowiła zabrać głos i wyznała, że jej wynagrodzenie zawsze negocjuje menadżer. Przy okazji wyraziła rozczarowanie słowami Edyty Górniak. Uznała jej wypowiedź za nieelegancką i nietaktowną. Życzy koleżance, aby w jej wieku była w podobnej formie.

Maryla Rodowicz przekazała wynagrodzenie za koncert na cel charytatywny. Wydała oświadczenie

Myślicie, że to koniec? Nic z tych rzeczy. Rodowicz wydała kolejne oświadczenie w sprawie otrzymanego honorarium. We wtorek przekazała całość na rzecz Caritasu. Piosenkarka twierdzi, że nie czuła potrzeby informowania o przekazywaniu pieniędzy, tak jak zrobiły to jej koleżanki z branży.

Oświadczam, że przekazałam swoje honorarium z niedzielnego koncertu solidarności z Ukrainą Caritasowi. Właściwie zrobiłam to we wtorek, ale publikuję to oświadczenie teraz, wskutek nacisków mediów - zaczęła wpis.

Maryla Rodowicz postanowiła przy okazji uderzyć w Edytę Górniak, która wypowiadała się na jej temat. Stwierdziła, że koleżance "zabrakło pieniążków na oscypki i góralskie serdaczki".

Nie miałam potrzeby trąbienia o tym publicznie, tak, jak moje koleżanki Justyna Steczkowska i Edyta Górniak, której może zabrakło pieniążków na oscypki i góralskie serdaczki... Trzymajmy się razem i wspierajmy tych, którzy są w potrzebie. Sława Ukrainie, Sława herajam (bohaterom).

Łepkowska komentuje skandal z wynagrodzeniami gwiazd za udział w koncercie TVP. W punkt!

Na sam koniec diwa zaapelowała do fanów o wzajemne wspieranie się i pomoc ludziom w potrzebie.

