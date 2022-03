Więcej ciekawych newsów znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Małgorzata Socha to jedna z najpopularniejszych polskich aktorek. Pierwszy raz dała się poznać w "Na Wspólnej", a widzowie od razu ją pokochali. Brała udział w wielu produkcjach filmowych i serialach, a także udowodniła, że ma niezwykły talent komediowy.

Od 2012 roku Małgorzata Socha gra w "Przyjaciółkach" wcielając się w rolę Ingi Gruszewskiej. Cztery kobiety odnowiły przyjaźń podczas spotkania klasowego i od tamtej pory są nierozłączne. Produkcja stała się hitem.

Małgorzata Socha pozuje w sukni ślubnej. Rozwiała wątpliwości

Małgorzata Socha jest aktywna w mediach społecznościowych. Na Instagramie dzieli się z fanami zdjęciami z życia codziennego. Ostatnio pojawił się zaskakujący kadr. Aktorka zapozowała w sukni ślubnej, czego nie spodziewali się fani. Socha rozwiała wątpliwości szybciej, niż mogłyby się zacząć pytania. Otagowała Polsat oraz sam serial, w którym gra i zapytała o wrażenia po pierwszym odcinku nowej odsłony "Przyjaciółek". Wiadomo już, że ceremonii była jedynie snem Ingi, która wciąż próbuje odnaleźć miłość.

I jak wasze wrażenia po pierwszym odcinku? - zapytała Małgorzata Socha.

Kim jest mąż Małgorzaty Sochy? Aktorka rzadko pokazuje Krzysztofa Wiśniewskiego

Aktorka stara się oddzielić życie prywatne od zawodowego. W 2008 roku wyszła za Krzysztofa Wiśniewskiego. Ceremonia była strzeżona tajemnicą, jednak po jakimś czasie do tabloidów trafiło kilka zdjęć Małgorzaty Sochy w sukni ślubnej. Para wychowuje wspólnie dziewięcioletnią Zosię, pięcioletnią Basię oraz trzyletniego Stasia.

