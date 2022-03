Więcej aktualności ze świata gwiazd znajdziecie na stronie Gazeta.pl

Magdalena Stępień i Jakub Rzeźniczak zmagają się z chorobą syna. Modelka właśnie poinformowała na Instagramie, że zagraniczne leczenie dziecka już się rozpoczęło. Mama towarzyszy Oliwierowi w Izraelu, gdzie maluch jest pod opieką lekarzy. Zwróciła się także do fanów.

Zobacz wideo Magda Stępień komentuje wywiad Rzeźniczaka ze Stanowskim

Magdalena Stępień rozpoczęła leczenie syna. Jest już w Izraelu. "Walczymy razem z tym potworem"

Kiedy Magdalena Stępień usłyszała diagnozę, jej świat legł w gruzach. Syn modelki i piłkarza choruje na rzadki nowotwór - guza wątroby. Burzliwe potyczki jego rodziców stały się tematem medialnych dyskusji. Nie należy jednak zapominać o tym, co w całej sytuacji jest najważniejsze - zdrowiu urodzonego w ubiegłym roku Oliwiera. Modelka, choć od kilku tygodni nie udziela się w mediach społecznościowych, a z jej profilu zniknęły wszelkie treści, teraz zabrała głos.

Moi drodzy, w odpowiedzi na wasze liczne wiadomości, od trzech tygodni jesteśmy w Izraelu. Oliwier czuje się dobrze, walczymy razem z tym potworem i wierzymy, że wygramy. Wybaczcie moją nieobecność, ale potrzebowałam skupić się tylko na leczeniu. Oliwier jest najważniejszy! - napisała na InstaStories.

Wyjazd do Izraela był możliwy m.in. dzięki zbiórce pieniędzy. W kilka godzin udało się zebrać potrzebną kwotę na leczenie. Magdalena Stępień zwróciła się do tych, którzy pomogli, nie zapominając o podziękowaniach.

Z całego serca jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w zbiórkę. To dzięki wam tu jesteśmy. Pamiętam o tym i jestem wdzięczna. Proszę was w dalszym ciągu o modlitwę za mojego dzielnego wojownika - dodała.

Na razie nie wiadomo, ile potrwa leczenie Oliwiera. Rodzice dziecka nie poinformowali także, jakie obecnie są szanse powodzenia. Trzymamy kciuki za zdrowie malucha!

Magdalena Stępień poinformowała o leczeniu syna fot. instagram.com/magdalena__stepien

