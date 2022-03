Więcej na temat wojny w Ukrainie znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Od momentu wybuchu wojny w Ukrainie Polacy okazują dużo serca i pomocy swoim wschodnim sąsiadom. Z oficjalnych źródeł wiemy, że jak dotąd zza wschodniej granicy przybyło do Polski ponad 600 tysięcy uchodźców. Jak się okazuje, nie wszystkim to się podoba. Głos w sprawie postanowił zabrać Tadeusz Rydzyk, szef Radia Maryja. Jego wypowiedź to najlepszy dowód na to, że czasem lepiej zamilknąć.

Zobacz wideo PiS i ojciec Rydzyk od lat są w bliskich stosunkach

Tadeusz Rydzyk: Jesteśmy bardzo emocjonalni, nas można wziąć na serce

Na antenie toruńskiej rozgłośni Tadeusz Rydzyk wypowiedział się na temat napływających do Polski grup uchodźców. Jego wypowiedź nosiła znamiona segregacji klasowej. Duchowny chyba zapomniał, czym jest empatia i szacunek do człowieka.

Obawiam się, żeby razem z uchodźcami wojennymi nie przybyli do Polski ci, którzy nie powinni być w Polsce, przed którymi się broniliśmy. Wczoraj np. czytałem, że 250 czy 270 tys. Ukraińców przyszło, a wszystkich pół miliona. Czyli reszta to kto? Czy to nie ci, którzy nie dostali się w 2015 roku, czy teraz nie dostali się przez granicę białorusko-polską? Trzeba bardzo na to uważać. Tu bym bardzo, bardzo bym uważał.

Skandaliczna audycja w Radiu Maryja. Stek kłamstw na temat in vitro

Rydzyk podkreślił także, że zarówno Zachodowi i Wschodowi bardzo zależy na destabilizacji w Polsce. Jego zdaniem to także jeden z celów Władimira Putina. Według redemptorysty napływ uchodźców właśnie będzie prowadził do destabilizacji sytuacji w Polsce. Tadeusz Rydzyk nie wyjawił (a jakże!), skąd ma dane, na które się powoływał i czy są ze sprawdzonego źródła. Informacje te są bowiem sprzeczne z komunikatami podawanymi przez Straż Graniczną. Warto przypomnieć, że w ostatnich latach, na antenie Radia Maryja, duchowny wielokrotnie straszył imigrantami z Bliskiego Wschodu i Afryki, a kryzys uchodźczy na białoruskiej granicy porównał do najazdu bolszewików z 1920 roku.

