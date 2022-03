Więcej informacji na temat popularnych programów telewizyjnych znajdziecie na stronie Gazeta.pl

REKLAMA

"Ranczo" przez wielu Polaków było uważane za najlepszą polską produkcję familijną. Historia opowiadająca o relacjach między mieszkańcami niewielkiej wsi Wilkowyje, wzbudzała w widzach ogromne emocje. To dzięki serialowi TVP publiczność mogła poznać młodego aktora Macieja Cempurę, który wcielił się w rolę Szymka Solejuka. Chłopak zaskarbił sobie sympatię fanów popularnego serialu i stał się szeroko rozpoznawalny. Od czasu wystąpienia w popularnej produkcji aktor zmienił się nie do poznania. Zobacz, jak teraz wygląda Maciej Cempura!

Zobacz wideo "Ranczo" oglądali wszyscy. Za co uwielbialiśmy ten serial?

Czarowała, ale chciała bardziej. Stała się ofiarą. Tak zmieniała się twarz Donatelli

Maciej Cempura kiedyś

Wtedy 10-letni chłopak wcielił się w rolę Szymka Solejuka, syna Kazimiery i Macieja. Serialowy bohater był znany w całej gminie z niezwykłych zdolności intelektualnych. Dzięki niebywałej inteligencji otrzymał stypendium naukowe i mógł wyjechać ze wsi, w celu zdobywania wiedzy i szlifowania swoich talentów w dużym mieście.

Maciej Cempura YouTube / TVP screen

Maciej Cempura jako nastolatek

Dzięki roli w popularnej produkcji TVP młody aktor zyskał sporą rozpoznawalność. Cempura po zagraniu w serialu familijnym, otrzymał kolejną propozycję roli. Wcielił się w Piotrka Sikorę, syna Pawła, którego grał Artur Żmiejwski w produkcji kryminalnej TVN "Odwróceni".

Maciej Cempura Screen z TVP/ Ranczo

Talent odziedziczył po zdolnych rodzicach

Aktor miał w genach miłość do sztuki. Mężczyzna jest synem aktorskiej pary: Szymona i Doroty Cempurów. W 2020 roku ukończył Akademię Teatralną w Warszawie. Można było go zobaczyć w produkcjach takich jak: "Prawo Agaty", "Lekarze". Oprócz tego zagrał w filmach: "Obietnica" Anny Kazejak, czy "Ułaskawienie" Jana Jakuba Kolskiego.

Zapuścił włosy i zmężniał

Z czasem aktor postanowił zapuścić włosy oraz zarost. Dziś nie przypomina już uroczego Szymka Solejuka z "Rancza". Mężczyzna przeszedł sporą metamorfozę.

Maciej Cempura bardzo się zmienił

Lubiliście postać Szymka Solejuka w "Ranczu"? Tęsknicie za serialem TVP?

Uczestnicy "Big Brothera" i "Baru", którzy odeszli w dziwnych okolicznościach

Plotek.pl jest dla Was i dla Was piszemy o rozrywce. Ale to nie znaczy, że nie pamiętamy i nie myślimy o Ukrainie. Wszystkie najważniejsze informacje znajdziecie w tych miejscach:

Wszystkie wiadomości na temat wojny w Ukrainie

Jak pomóc Ukrainie - pomoc prawna

Jak pomóc Ukrainie - pomoc rzeczowa i finansowa

Pomoc dla Przyjaciół z Ukrainy