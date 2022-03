Więcej nowinek ze świata gwiazd znajdziecie na stronie Gazeta.pl

Suri Cruise od urodzenia dorastała w świetle reflektorów. Córka Katie Holmes i Toma Cruise'a budziła zainteresowanie mediów na całym świecie. Po rozstaniu sławnego małżeństwa, szum wokół dziewczynki nieco ucichł, lecz teraz, kiedy jest nastolatką, często staje się obiektem paparazzi. Ostatnie zdjęcia pokazują, jak bardzo wyrosła.

Suri Cruise ma już 16 lat. Jak wygląda córka Toma Cruise'a i Katie Holmes?

Paparazzi zrobili zdjęcia niespełna 16-letniej Suri Cruise, kiedy sama spacerowała ulicami Nowego Jorku. Szła w oliwkowej kurtce i dżinsach. Obecnie córka Toma Cruise'a ma długie brązowe włosy. Internauci uważają, że jest kopią mamy i taty.

Ona naprawdę jest mieszanką Toma i Katie - czytamy w komentarzach na fanpage'u poświęconym córce aktorów.

Suri Cruise przyszła na świat w atmosferze kontrowersji. Podczas małżeństwa jej rodziców głośno było o przynależności Toma Cruise'a do kościoła scjentologów. Aktor, poddany ideologiom sekty, chciał podporządkować do niej rodzinę, a nawet poród żony. Prawdopodobnie to było głównym powodem zakończenia związku Holmes i Cruise'a. Media rozpisywały się o tym, że Katie Holmes po prostu uciekła z kilkuletnią córką i zakazała byłemu mężowi "nawracania" córki na scjentologię.

O rodzinie znów zrobiło się głośno, kiedy media doniosły, że Tom Cruise nie widział córki od dziesięciu lat. Jak informował serwis New Idea, ojciec "spotykał się" z nią jedynie online, za pośrednictwem kamerki.

Suri jest naturalnie bardzo ciekawa swojego ojca i błaga Katie, aby pozwoliła jej się z nim spotkać. (...) W rzeczywistości Suri jest wystarczająco dorosła, by podejmować własne decyzje - mówił anonimowy informator New Idea.

Tom Cruise nadal należy do scjentologów, a według doniesień, zgrupowanie może chcieć, by jego córka dołączyła do kościoła. Tymczasem Suri i jej mama ułożyły sobie życie w Nowym Jorku. Jesteście ciekawi, jak obecnie wygląda córka aktorów? Zajrzyjcie do naszej galerii.

