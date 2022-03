Więcej informacji o sytuacji na temat wojny w Ukrainie znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

Michał Sznajder jest reporterem TVN24 specjalizującym się w tematyce międzynarodowej. Wydarzenia u naszych wschodnich sąsiadów bardzo dotknęły dziennikarza, który postanowił opublikować na Twitterze mocny wpis. Mężczyzna "zaproponował" Władimirowi Putinowi, żeby poszedł w ślady zbrodniarza komunistycznego, Józefa Stalina, który zmarł piątego marca. To, co napisał, wywołało spore poruszenie.

Zobacz wideo Wojna w Ukrainie. Rosjanie bezlitośnie strzelają w budynki mieszkalne

Uczestnicy "Big Brothera" i "Baru", którzy odeszli w dziwnych okolicznościach

Dziennikarz TVN24 życzy Putinowi śmierci? Jego wpis wiele mówi

Wojna w Ukrainie wywołuje w mediach olbrzymie emocje. Świat obrócił się przeciwko Rosji z powodu ataku na naszych wschodnich sąsiadów. Większość głównych gospodarek zgodziła się na odcięcie części rosyjskich banków od systemu SWIFT. To sprawiło, że bezlitośnie spadła wartość rosyjskiego rubla, a kryzys gospodarczy wciąż się pogłębia. Ponadto w środę weszły w życie sankcje związane z wyrzuceniem Rosjan ze stowarzyszenia dla światowej międzynarodowej telekomunikacji finansowej. Podmioty objęte tymi sankcjami praktycznie nie mogą dokonywać transakcji z resztą świata. Mimo to Władimir Putin idzie w zaparte i nie myśli o zaprzestaniu wojny. Aktualnie porównywany jest do największych zbrodniarzy na świecie. Z takiej analogii postanowił skorzystać Michał Sznajder. Dziennikarz przyrównał rosyjskiego dyktatora do Józefa Stalina. Napisał na Twitterze:

Jeśli on naprawdę chce iść w ślady idola, to przypomnę, że Stalin zmarł piątego marca.

Wpis reportera wywarł żywą reakcję wśród internautów. Jeden z użytkowników mediów społecznościowy, dobrze orientujący się w historii rosyjskich władców podkreślił, ze wielu władców tego kraju zmarło właśnie w marcu:

Marzec to tradycyjnie trudny miesiąc dla rosyjskich władców: Stalin zmarł piątego marca, Aleksander II został zamordowany 13 marca, Iwan Grozny zmarł 28 marca, Paul I został zabity 24 marca, Mikołaj I zmarł drugiego marca.

Co myślicie o słowach dziennikarza TVN24?

Joanna Krupa wrzuciła urocze zdjęcie, komentuje... były mąż!

Plotek.pl jest dla Was i dla Was piszemy o rozrywce. Ale to nie znaczy, że nie pamiętamy i nie myślimy o Ukrainie. Wszystkie najważniejsze informacje znajdziecie w tych miejscach:

Wszystkie wiadomości na temat wojny w Ukrainie

Jak pomóc Ukrainie - pomoc prawna

Jak pomóc Ukrainie - pomoc rzeczowa i finansowa

Pomoc dla Przyjaciół z Ukrainy