Rafał Trzaskowski odpowiada na zarzuty o braku pomocy dla ukraińskich uchodźców

Więcej informacji o sytuacji na temat wojny w Ukrainie znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Jak podają media, od wybuchu wojny w Ukrainie schronienie w Polsce znalazło już ponad 600 tysięcy osób. Maffashion, podobnie jak wiele innych gwiazd, nie mogła obojętnie patrzeć na cierpienie osób uciekających przed wojną. Julia Kuczyńska zaangażowała się w zbiórkę przy Pałacu Kultury i Nauki. Na jej InstaStories pojawił się wpis dotyczący postu Fed Anikin, w którym aktywistka nie ukrywała, że nie spodobało jej się zachowanie Rafała Trzaskowskiego. Zarzuciła prezydentowi Warszawy bierność. Najbardziej ubódł ją jednak fakt, że ten pojawił się na miejscu, przeszedł obok i nawet nie podziękował za okazaną pomoc. Mimo że apel aktywistki i Maffashion zniknął już z Instagrama, doczekały się odpowiedzi od prezydenta.

Rafał Trzaskowski odpowiada na zarzuty

Maffashion na InstaStories opublikowała podsumowanie ze zbiórki zorganizowanej pod Pałacem Kultury i Nauki. Podkreśliła, że utożsamia się ze słowami Fed Anikin i dodała własne przemyślenia na temat zachowania prezydenta Warszawy:

Podsumowanie: Rafał Trzaskowski pozuje do zdjęć na centralnym, a nie ma nic wspólnego z naszą zbiórką. Miasto nawaliło, jeśli chodzi o pomoc w PKiN, więc wojewoda nam przekazał ten punkt wczoraj do opieki, nasi ludzie ogarnęli to 10/10. Trzaskowski przyszedł, przeszedł obok mnie i nawet nie podziękował za pomoc - czytamy.

Maffashion krytykuje Rafała Trzaskowskiego Fot. Instagram.com/maffashion

Na odpowiedź Rafała Trzaskowskiego nie trzeba było długo czekać. Plejada skontaktowała się z biurem prasowym prezydenta Warszawy. Z uwagi na to, że Rafał Trzaskowski w ostatnim czasie robi, co może, by jak najbardziej pomóc ukraińskim uchodźcom, komentarza udzieliła jego rzeczniczka prasowa.

Monika Beuth-Lutyk podkreśliła, że władze miasta zmobilizowały się od pierwszych godzin kryzysu, jednak z uwagi na to, ile potrzeba pracy w przygotowaniu takich punktów, miasto zgłosiło się z prośbą o pomoc do Urzędu Wojewódzkiego:

Działamy od pierwszych godzin kryzysu, czyli od wczesnych godzin w ubiegły czwartek. Nie jesteśmy w stanie utworzyć kolejnych punktów, dlatego zwróciliśmy się do wojewody z prośbą o włączenie się do pomocy uchodźcom na terenie Warszawy. Urząd Wojewódzki przejął od nas punkt w Pałacu Kultury i Nauki, utworzył – chyba wczoraj – punkt na Dworcu Centralnym, który jest bardzo potrzebny - powiedziała rzeczniczka.

Przyznała również, że Rafał Trzaskowski wielokrotnie dziękował w swoich przemówieniach wszystkim osobom, które zaangażowały się w pomoc na rzecz uchodźców.

Mamy pod opieką ok. 1,3 tys. osób w miejscach noclegowych, pracuje z nami ok. 1 tys. wolontariuszy, a prezydent w każdej publicznej wypowiedzi dziękuje wolontariuszom i wszystkim ludziom, którzy w różnej formie włączają się w tę wielką akcję pomocy, bo bez nich byśmy nie dali rady. (...) Każdy robi co może, pracujemy non stop, szkoda, że niektórym się wydaje, że oni właśnie pracują najciężej, a poza tym nikt nic nie robi i nawet im specjalnie nie podziękuje – Ukraińcy dziękują, to chyba jest najcenniejsze, że pomagamy, ratujemy ludzi w sytuacji tragicznej. Na tym warto się skupić, jeśli szczerze chce się ktoś zaangażować w pomoc, zamiast oglądać się na innych - podkreśliła.

Agnieszka Fed Anikin jako pierwsza informowała o zachowaniu prezydenta Warszawy, a Maffashion postanowiła jej pomóc, nagłaśniając całą sytuację. Agnieszka prowadzi konto na Instagramie, które obserwuje ponad siedem tysięcy osób. Zajmuje się reklamą i marketingiem. Odpowiada za karierę takich artystów jak Milena Takuska, czy Ania Augustynowicz.

