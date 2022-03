Maja Hirsch miażdży produkcję "BrzydUli". Mówi, jak została potraktowana

Więcej informacji ze świata show-biznesu znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Producenci "BrzydUli" postanowili po dziesięciu latach reaktywować kultowy serial TVN. Fani formatu zacierali ręce nad nowym sezonem produkcji. Fakt, że serial opowiadający historię niezbyt urodziwej Uli Cieplak miał wrócić na ekrany, początkowo bardzo ucieszył Maję Hirsch. Później z odcinka na odcinek było coraz gorzej. Aktorka w rozmowie z Pudelkiem zdradziła, dlaczego nie wróciła na plan następnego sezonu kultowego serialu.

Maja Hirsch szczerze o serialu "BrzydUla". Aktorka użyła dosadnych słów

Gwiazda udzieliła wywiadu portalowi, w którym szczerze opowiedziała o tym, dlaczego postanowiła zakończyć współpracę z producentami "BrzydUli". Okazuje się, że głównym powodem podjęcia przez nią tej decyzji było zbyt intensywne tempo pracy, co nie wpływało według gwiazdy dobrze na jakość całego przedsięwzięcia:

Myślę, że rozminęliśmy się o pewne sytuacji samej realizacji projektu. Jest realizowany dosyć intensywnie i szybko. Uznałam, że tak długotrwały projekt, w takich warunkach nie spełnia moich ambicji artystycznych. Zależało mi, żeby to było robione spokojniej i bardziej uważnie. Czekałam na rozmowy, wysunęłam propozycję aneksu do umowy, ale nie dostałam odzewu - podkreśliła.

Aktorka przyznała, że rola Pauliny Febo była bardzo dobrze rozbudowana przez scenarzystów i poczuła, że zrealizowała ją w stu procentach. Nie ma także żalu do producentów, że nie odpowiedzieli na jej prośby o zmianie w umowach.

