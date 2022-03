Anna Dymna przekazała smutną wiadomość. Aktorka jest załamana. "Pęka mi serce"

Więcej aktualnych informacji ze świata polskiego show-biznesu znajdziecie na stronie Gazeta.pl.

Anna Dymna to legendarna aktorka. Gwiazda ma na swoim koncie przeszło 250 ról. Występowała w filmach najlepszych polskich reżyserów. W historii polskiego kina zapisały się jej kreacje w "Znachorze", "Kochaj albo rzuć" czy "Nie ma mocnych". Już od wielu latskupia się na działalności charytatywnej. Od 2003 roku prowadzi fundację "Mimo wszystko", która co roku organizuje Festiwal Zaczarowanej Piosenki. Ostatnio gwiazda poinformowała, że tegoroczna edycja wydarzenia się nie odbędzie.

Anna Dymna przekazała smutne wieści

Festiwal Zaczarowanej Piosenki to ogólnopolskie wydarzenie organizowane przez fundację Anny Dymnej "Mimo Wszystko", Telewizję Polską i Narodowe Centrum Kultury. Festiwal odbywa się od 2005 roku i od początku emitowany jest na antenie telewizyjnej dwójki. Podczas koncertu na scenie występują utalentowane wokalnie osoby niepełnosprawne. Niestety, w tym roku wydarzenie się nie odbędzie. Powodem odwołania festiwalu są problemy finansowe. Na stronie fundacji Anna Dymna opublikowała oświadczenie.

[…] piszę te słowa i pęka mi serce. Po wielu dyskusjach, symulacjach, nieprzespanych nocach jesteśmy zmuszeni zawiesić nabór do 17. Festiwalu Zaczarowanej Piosenki, corocznego konkursu dla utalentowanych wokalnie osób z niepełnosprawnościami. Koncerty i nagrania przesuwamy na następny rok - przekazała aktorka.

Gwiazda wyjaśniła też, że decyzja spowodowana jest względami finansowymi.

Moja fundacja od lat ponosi wszelkie koszty organizacyjne. Pierwotne zapewnienia, że festiwal nigdy nie będzie obciążeniem dla fundacji, dawno poszły w zapomnienie. Wspiera nas wprawdzie przez wszystkie lata Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz, z przerwami, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ale wsparcie to pokrywało ostatnio nie więcej niż 30 proc. festiwalowych kosztów. Resztę fundacja "Mimo Wszystko" musiała zdobywać sama. Są to niemałe sumy. Tymczasem ceny wszelkich usług idą nieubłaganie w górę - napisała pełna smutku.

W komentarzach pod postem pojawiły się wyrazy wsparcia. Internauci wyrazili też nadzieję, że przyszły rok będzie bardziej pomyślny i Festiwal Zaczarowanej Piosenki się odbędzie.

