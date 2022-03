Więcej informacji o sytuacji na temat wojny w Ukrainie znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

Mija dziewiąty dzień od rozpoczęcia rosyjskiej agresji w Ukrainie, a świat wciąż jest w szoku. Kolejne państwa nakładają sankcje na Rosję, duże firmy wycofują się z rosyjskiego rynku, a społeczności w wielu krajach protestują przeciwko wojnie na ulicach. Następne rządy decydują się na pomoc militarną i humanitarną dla walczącej o wolność Ukrainy. Jak się okazuje, ukochana monarchini Brytyjczyków także nie jest obojętna na krzywdę, która spotkała naszych wschodnich sąsiadów.

Zobacz wideo Królowa Elżbieta II opublikowała swojego pierwszego posta na Instagramie

"Hojna darowizna" królowej Elżbiety II

O wsparciu ze strony królowej poinformował Komitet Kryzysowy ds. Katastrof (The Disasters Emergency Committe, DEC). Komitet działa na zasadzie współpracy między 15 organizacjami charytatywnymi takimi jak: Brytyjski Czerwony Krzyż, Oxfam i Save The Children. 3 marca została uruchomiona specjalna zbiórka na rzecz Ukrainy. Rząd Wielkiej Brytanii zapowiedział, że podwoi kwotę, która zostanie uzyskana z tej zbiórki nawet do 20 milionów funtów. Na Twitterze komitetu pojawiły się podziękowania w kierunku monarchini.

Bardzo dziękujemy Jej Królewskiej Mości za dalsze wspieranie Komitetu Kryzysowego ds. Katastrof oraz za hojną darowiznę na rzecz Apelu Humanitarnego DEC na rzecz Ukrainy

Królowa Elżbieta II wybrała się na spacer z rodziną. To pierwsze wyjście po chorobie

Tymczasem Ukraina zwraca się z prośbą o pomoc do Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża w celu utworzenia korytarzy humanitarnych. Jak podało brytyjskie Ministerstwo Obrony, Mariupol nadal pozostaje pod kontrolą Ukrainy, ale jest nieustannie ostrzeliwany i najprawdopodobniej został okrążony przez Rosjan. Prezydent Wołodymyr Zełenski zaapelował, żeby jak najszybciej zamknąć niebo nad Ukrainą. Tylko dzięki temu Rosja nie będzie atakować rakietami.

Księżna Camilla odwiedziła ukraińską katedrę. "Większość czasu płakała"