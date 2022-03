Więcej informacji na temat gwiazd polskiego show-biznesu na stronie głównej Gazeta.pl.

Joanna Opozda i Antoni Królikowski pobrali się 7 sierpnia 2021. 22 lutego 2022 roku na świecie pojawił się ich syn, Vincent. W międzyczasie w mediach zawrzało, kiedy okazało się, że aktor miał zdradzić ciężarną żonę z sąsiadką. Osoba z otoczenia Królikowskiego wyznała, że mężczyzna zdążył już związać się z nową partnerką. Świeżo upieczony ojciec zapowiedział, że kiedyś opowie fanom całą historię. Na razie przez wzgląd na zdrowie matki swojego syna, nie będzie komentował zamieszania. Aktorka również nabrała wody w usta, ale jak donosi jeden z tabloidów, jej cierpliwość już się wyczerpała. Miała wnieść pozew o rozwód. Ich małżeństwo rozpadnie się po siedmiu miesiącach?

Najtrudniejsze rozwody polskich gwiazd. Oni nie potrafili rozstać się z klasą

Joanna Opozda nie wybaczy mężowi? Tabloid donosi, że aktorka wniosła pozew o rozwód

Joanna Opozda źle znosiła całą ciążę, która zresztą była zagrożona. Aktorka nie ukrywała szczęścia, gdy przywitała na świecie syna. Teraz, jak donosi "Super Express", świeżo upieczona mama nie pozwoli już na więcej upokorzeń. Skupia się na synu, ale jak twierdzi osoba z jej otoczenia, nie widzi przyszłości dla związku z aktorem i zbiera już dowody, które wykorzysta w sądzie.

Aśka skupia się teraz na dziecku, ale zbierała dowody, które wykorzysta w sądzie - zdradziła osoba z otocznia pary.

Wiadomo, że aktorka jest bardzo wierzącą osobą, a przysięga składana przed Bogiem jest dla niej wyjątkowo ważna. Mimo to jak informuje tabloid, jest gotowa walczyć w sądzie o podział opieki nad synem. Podczas rozprawy zostanie również ustalona wysokość alimentów, jaką aktor będzie musiał płacić na syna. Mając na uwadze fakt, że Antek Królikowski jest wziętym aktorem, można podejrzewać, że słono zapłaci za swoje błędy.

