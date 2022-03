Więcej o uczestnikach programów telewizyjnych przeczytasz na Gazeta.pl

Kamila Boś, uczestniczka ósmej edycji "Rolnik szuka żony", przez złośliwych nazywana była "królową pieczarek". Właścicielka pieczarkarni dostała w programie rekordową liczbę listów od zainteresowanych kandydatów, jednak okazało się, że żaden z nich nie sprostał jej wymaganiom. Widzowie szybko przykleili kobiecie łatkę osoby, która na wszystko kręci nosem, bo nie zdecydowała się ostatecznie związać z żadnym z uczestników. W walentynki Kamila wrzuciła natomiast post, który wiele osób odczytało jako jasny sygnał, że jej serce jest już zajęte. Dopiero później w rozmowie z tygodnikiem "Świat i ludzie" przyznała, że nadal jest singielką.

"Rolnik szuka żony". Kamila tłumaczy się z walentynkowego zdjęcia

Walentynkowe zdjęcie, na którym Kamila pozuje z balonem w kształcie serca wyglądającym, jakby dostała go od ukochanego, rozbudził wyobraźnię fanów rolniczki. Zwłaszcza że uczestniczka "Rolnik szuka żony" podpisała je w bardzo wymowny sposób.

Pięknych walentynek. By kochać i być kochanym - napisała wówczas Kamila.

Ciekawość wzbudził także komentarz rolniczki, która na pytanie fana, czy obchodzi walentynki jako singielka, odparła, że "widocznie mało wie". Spekulacje na temat życia uczuciowego Kamili nie ustawały, ale ostatecznie właścicielka pieczarkarni zdecydowała się zdementować plotki. Przyznała, że walentynkowym postem sporo namieszała.

Zrobiło się zamieszanie, niepotrzebnie. Jestem, jak byłam, singielką. Moje serce nie jest zajęte. Wielka miłość jeszcze przede mną. Bo wierzę, że ją jeszcze kiedyś znajdę. Na pewno jednak nie będę jej szukać na siłę - powiedziała w rozmowie z magazynem "Świat i ludzie".

Kamila przyznała skromnie, że po udziale w show "Rolnik szuka żony" nie może narzekać na brak zainteresowania. Uczestniczka programu odparła jednak tajemniczo, że nie jest pewna, czy dzięki temu będzie jej łatwiej kogoś znaleźć.

Jestem otwarta. Lubię się śmiać i generalnie lubię ludzi. Ale faktycznie, po "Rolniku…" budzę jeszcze większe zainteresowanie. Czy to może przełożyć się na związek? Zobaczymy - dodała.

Faktem jest, że ogromne powodzenie pięknej rolniczki można zobaczyć chociażby po liczbie komentarzy i komplementów od fanów, które otrzymuje pod każdym zdjęciem. Myślicie, że Kamila znajdzie miłość dzięki aktywności w social mediach?

