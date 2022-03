Więcej o zagranicznych gwiazdach przeczytasz na Gazeta.pl >>>

Zendaya jest obecnie jedną z największych gwiazd młodego pokolenia. Ogromną popularność i miłość fanów zdobyła dzięki serialowi "Euforia", w którym wciela się w uzależnioną od narkotyków nastolatkę. Kilka dni temu wyemitowano ostatni odcinek drugiego sezonu, więc aktorka postanowiła, że to idealny czas na zmiany. I to bardzo drastyczne!

Zendaya została... blondynką! Takiego koloru jeszcze nie miała na głowie. Jest szał!

Aktorka w końcu ma trochę wolnego, więc zrobiła sobie luźny dzień i wybrała się do kina. Wybór seansu był dosyć oczywisty. Zendaya pochwaliła się biletem na nowy film "Uncharted", w którym główną rolę gra jej ukochany, Tom Holland. Mimo że para nigdy oficjalnie nie potwierdziła, że jest razem, to ich fani nie mają co do tego najmniejszych wątpliwości.

Zendaya udostępniła na InstaStories krótkie wideo, na którym przez chwilę widzimy jej twarz. Z pewnością nie zrobiła tego przez przypadek - w końcu kto by nie chciał pochwalić się nową fryzurą! Aktorka zdecydowała się na dosyć odważną metamorfozę, bowiem przefarbowała włosy na złoty odcień blondu. Wygląda oszałamiająco!

Jak oceniacie tę zmianę? My jesteśmy bardzo na tak!

