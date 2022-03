Więcej o zagranicznych gwiazdach przeczytasz na Gazeta.pl >>>

Christina Aguilera była ogromną gwiazdą lat 2000. Słynęła w kontrowersyjnych stylizacji i mocnych makijaży. Z czasem jednak postanowiła zmienić swój wizerunek i spróbować czegoś nowego. W delikatnej i naturalnej wersji zachwyciła fanów na całym świecie. Nie trwało to jednak długo, bo już w 2019 roku celebrytka znowu wróciła do wyrazistego wyglądu. Na fotografiach z tamtego okresu można było zauważyć, że wokalistka chętnie korzystała z zabiegów medycyny estetycznej. Ostatnio Aguilera pojawiła się Billboard Women in Music Awards i zwróciła na siebie uwagę wszystkich fotoreporterów.

Christina Aguilera znów przesadziła z wypełniaczami? Instagram kłamie, ale czerwony dywan już nie

Zdjęcia, które publikuje na Instagramie wokalistka są bardzo przerobione. Mocne filtry to jej specjalność. Wymyślne makijaże i pozy jeszcze bardziej sprawiają, że wydają się one mało naturalne.

Christina Aguilera pojawiła się ostatnio na Billboard Women in Music Awards. Na zdjęciach ze ścianki można zauważyć, że jej wizerunek różni się od tego, który prezentuje w mediach społecznościowych. Być może gwiazda wróciła do korzystania z wypełniaczy lub innych zabiegów z zakresu medycyny estetycznej.

Na to muzyczne wydarzenie wybrała czarny garnitur, który wydawał się wręcz być na nią za duży. Uwagę przykuwała biżuteria, która znajdowała się w okolicy biustu. Nie można również nie wspomnieć o fryzurze - burza loków robiła ogromne wrażenie.

Christina Aguilera Jordan Strauss / Jordan Strauss/Invision/AP

Jak oceniacie styl Aguilery? Wolicie ją w naturalnej czy wyrazistej wersji?

