Pierwsza praca księżnej Kate. Nie zgadniecie, czym się zajmowała

Zobacz wideo Księżna Kate i książę William założyli konto na YouTube. Książę ostrzega żonę: Musisz uważać, co mówisz

Ślub Kate Middleton i księcia Williama odbył się 29 kwietnia 2011 roku. Brytyjczycy od początku byli zachwyceni przyszłą królową. Podobno zyskała też sympatię królowej Elżbiety II. Zanim Middleton została członkinią rodziny królewskiej, miała całkiem normalną pracę. Żona księcia Williama była zatrudniona w firmie swojej matki - Party Pieces.

Pierwsza praca księżnej Kate

Zanim księżna Kate została żoną księcia Williama, pracowała w rodzinnej firmie. Przedsiębiorstwo założyła matka przyszłej królowej, Carole Middleton. Party Pieces produkuje artykuły imprezowe. W ich ofercie znajdziemy balony, konfetti, naczynia jednorazowe oraz wszystkie inne przedmioty niezbędne do zorganizowania przyjęcia. Matka księżnej Kate opowiedziała ostatnio o swojej firmie. Przyznała, że w rozwój biznesu zaangażowała się cała rodzina.

Rola księżnej Cambridge w rodzinnym przedsiębiorstwie polegała na koordynowaniu strony internetowej, robieniu zdjęć promocyjnych oraz zarządzaniu kwestiami marketingowymi. To żona księcia Williama rozwinęła ofertę akcesoriów na przyjęcia urodzinowe dla dzieci.

Zdobyte umiejętności księżna Kate wykorzystuje także w obecnej działalności. Przyszła królowa Wielkiej Brytanii powołała Royal Foundation Center for Early Childhood, która zajmuje się wczesnym rozwojem dzieci. Znaczna część królewskiej pracy księżnej Cambridge koncentruje się na propagowaniu badań nad wczesnym dzieciństwem i jego wpływem na przyszłe życie dziecka.

