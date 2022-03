Bądź na bieżąco. Więcej o nowym programie "Przez Atlantyk" przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

"Przez Atlantyk" to nowy program rozrywkowy stacji TVN. Sześciu celebrytów wraz z dwoma doświadczonymi kapitanami pozna, co to jest życie na jachcie na środku oceanu. Antek Królikowski, Liroy, Maja Hirsch, Renata Kaczoruk, Natalia Przybysz i Zygmunt Miłoszewski wraz z kapitanami Adamem Skomskim i Romanem Paszke, muszą przepłynąć trasę z Gran Canarii do wybrzeży Gwadelupy. Po drodze czeka ich wiele zadań i przygód. Zdani są tylko na siebie.

Widzowie "Przez Atlantyk" narzekają na program

W środę 2 marca widzowie mogli obejrzeć pierwszy odcinek nowego reality-show. Wielu odniosło się krytycznie co do nagłośnienia programu. Nie ukrywali w komentarzach, że bardzo trudno było cieszyć się z oglądania, jak nic nie rozumieli. W ich odczuciu dźwięk w nowym formacie TVN jest do poprawki, inaczej stracą widzów.

Czy wy macie dźwiękowców z Koziej Woli? Muza ryczy z podkładu, a to, co, mówią uczestnicy słychać jak w studni. Zróbcie coś z tym.

Czy ktoś w tym programie odpowiada za dźwięk? Jest tak głośna muzyka w tle, która skutecznie zagłusza dialogi uczestników. Może trzeba coś z tym zrobić, bo nie chce się oglądać.

Oprócz "dudnienia" nie rozumiem rozmów uczestników. Już męczy mnie to, co oglądam i nie słyszę.

Mimo problemów technicznych nowy program TVN przypadł wielu widzom do gustu. Zapewniali w komentarzach na Instagramie, że z przyjemnością będą śledzić dalsze losy gwiazd na oceanie.

Dla mnie bomba.

Czekam na kolejne odcinki.

Czuję, że będzie czad.

Oglądaliście pierwszy odcinek "Przez Atlantyk"?

