Kim Kardashian i Kanye West pobrali się w 2014 roku. Od początku ich związek był na ustach wszystkich, a miliony fanów śledziło ich perypetie w reality show "Z kamerą u Kardashianów". Celebryci często pojawiali się na ściankach podczas wielu rozdań nagród, gal i bankietów. Doczekali się także czwórki dzieci: North, Sainta, Chicago i Psalm. Z czasem w ich barwnym związku zaczęły pojawiać się problemy, także ze względu na problemy psychiczne Kanye. Raper przyznał publicznie, że cierpi na chorobę afektywną dwubiegunową. Teraz wiemy, że małżeństwa nie udało się uratować.

Prawnik Kanye postawił warunki

Kim Kardashian złożyła papiery rozwodowe już w lutym 2021 roku. Kanye West przez długi czas starał się opóźniać rozwód. W swoich social mediach zapewniał, że jego rodzina znów będzie razem, a wszystko za sprawą modlitwy i boskiej interwencji. Gdy pojawiły się informacje, że Kim spotyka się z komikiem Petem Davidsonem, zazdrosny West zaczął go atakować na swoim Instagramie. Skończyło się nawet na interwencji Kim, która poprosiła publicznie swojego byłego partnera, żeby nie nakręcał hejtu w internecie.

Ostatecznie celebrytka postanowiła złożyć w sądzie nowe dokumenty, które miały znacznie przyspieszyć sprawę. Jak informują amerykańskie media, Kim i Kanye są już po rozwodzie. Kardashianka uczestniczyła w rozprawie za pośrednictwem kamerki, natomiast West całkowicie zrezygnował z udziału. Prawnik reprezentujący rapera przedstawił trzy warunki, które miały umożliwić sfinalizowanie rozwodu. Pierwszy z nich dotyczył kwestii podziału majątku, który ma zostać zachowany na wypadek śmierci jednego z małżonków. Poza tym Kanye chciał, żeby Kim nie mogła przekazać majątku osobom trzecim, a także by zrzekła się prawa do odmowy składania zeznań w przypadku ponownego wyjścia za mąż.

Podczas rozprawy celebrytka potwierdziła, że w małżeństwie występowały różnice i problemy nie do pogodzenia. Jej zdaniem nie dało się już uratować związku nawet przy pomocy terapeuty. Status Kim Kardashian został legalnie zmieniony z mężatki na singielkę, ale to nie koniec sądowych batalii eksmałżonków. Wciąż nie podjęto decyzji o podziale majątku oraz w sprawie opieki nad czwórką ich dzieci. Myślicie, że dojdą do porozumienia?

