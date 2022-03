Więcej podobnych tematów znajdziesz na stronie Gazeta.pl.

Niedawno to Aneta Zając zdecydowała się na metamorfozę w wyglądzie. Pokazała się w przedłużonych włosach, czym zachwyciła fanów. Tym razem to jeden z jej synów wziął przykład ze znanej mamy. Aktorka opublikowała urocze zdjęcie ze swoimi pociechami na Instagramie. Jeden z jej synów zadebiutował w nowej odsłonie. Znacznie skrócił włosy.

Aneta Zając pokazała urocze zdjęcie z synami. Jeden z nich postawił na metamorfozę włosów

Aneta Zając wychowuje dwóch synów ze związku z Mikołajem Krawczykiem. Ich relacja nie przetrwała, ale dzielą się opieką nad chłopcami. Robert i Michał nie są już dziećmi, a nastolatkami. Mają po 11 lat. Aktorka chroni ich prywatność i nie pokazuje ich twarzy, jednak od czasu do czasu opublikuje na Instagramie zdjęcie z pociechami, tak jak zrobiła to tym razem. Trzeba przyznać, że nie jest to częsty widok.

Aktorka na fotografii promiennie się uśmiecha, a jej synowie przytulają się do znanej mamy. Chłopców widać tylko od tyłu, ale w oczy wyraźnie rzuca się nowa fryzura jednego z nich. Podczas gdy brat ma na głowie bujną czuprynę, jego bliźniak zdecydował się na o wiele krótsze cięcie.

Moje dwa szczęścia - napisała aktorka.

W komentarzach fanom aktorki bardzo spodobało się zdjęcie z synami, z którego bije ciepło i szczęście.

A jakie duże już te szczęścia! Szybko mamę przysłonią.

Piękne zdjęcie.

Wspaniała rodzinka - zachwycali się internauci.

