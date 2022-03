Więcej informacji na temat gwiazd polskiego show-biznesu na stronie głównej Gazeta.pl

Antek Królikowski kilka dni temu powitał na świecie syna. Aktor mimo tej radosnej nowiny nie ma w ostatnim czasie powodów do radości. W mediach pojawiły się bowiem plotki na temat jego romansu z sąsiadką. Mówi się też, że gwiazdor tuż przed narodzinami pierworodnego rozstał się z Joanną Opozdą, a nawet związał już z nową partnerką. Od tego momentu aktor mierzy się z hejtem. Mimo że stara się nie zdradzać informacji na temat życia prywatnego, to podczas konferencji promującej program "Przez Atlantyk", powiedział nieco więcej o sytuacji, w której się znalazł.

Antek Królikowski podczas konferencji prasowej promującej nowy program stacji TVN, "Przez Atlantyk", w którym wziął udział, jak ognia unikał pytań o życie prywatne. Z dumą odpowiadał natomiast na gratulacje dotyczące pojawienia się na świecie potomka.

Dziękuję. Też się bardzo z tego powodu cieszę i jestem ogromnie dumny z Aśki i z Vincenta - odpowiedział dziennikarzowi Faktu, kiedy ten wspomniał o narodzinach syna aktora.

Mimo że pytanie na temat rzekomego romansu nie wybrzmiało, to Królikowski się rozgadał.

Nie tryskam humorem, bo mam trudną sytuację, ponieważ jestem w takim momencie, w którym nie za bardzo mogę się bronić (...). Nie będę mówił o pewnych tematach, dlatego że to jest taki czas, w którym i Aśka jest w połogu, i to dziecko jest bardzo malutkie, i się teraz po prostu staramy robić wszystko, żeby przede wszystkim nikomu tutaj się nie stała niepotrzebna krzywda.

Opowiedział też o planach na przyszłość:

Planuję żyć, robić to, co kocham, z ludźmi, których kocham i cieszę się, że mogę być tutaj z ludźmi, którymi przepłynąłem Atlantyk, bo przeżyłem z nimi przygodę życia - wyznał Faktowi.

Nieco enigmatyczna wypowiedź, ale plan zacny.

