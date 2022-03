Więcej informacji na temat relacji między gwiazdami znajdziesz na Gazeta.pl.

REKLAMA

Justyna Kosela ze stacją TVN związana jest od 2015 roku. Pierwsze kroki stawiała jako researcherka w redakcji Faktów, a następnie przeniosła się do TVN24, gdzie zaczęła pracę jako reporterka. Dziennikarka długo ukrywała, że spodziewa się dziecka. O swoim stanie poinformowała dopiero wtedy, gdy zasłanianie ciążowego brzucha zaczęło być wyzwaniem. Teraz podzieliła się radosną nowiną i ujawniła, że została mamą. Przy okazji nawiązała do trudnej sytuacji w Ukrainie.

ZOBACZ WIĘCEJ: Krzysztof Ibisz i Bogdan Kalus są rówieśnikami. Te gwiazdy są w tym samym wieku. Aż trudno uwierzyć

Zobacz wideo Paulina Krupińska zdradza swoje wpadki z "Dzień dobry TVN". "Uwielbiam być królową memów"

Dziennikarka TVN urodziła! Dodała piękne zdjęcie z dzieckiem

Justyna Kosela w ostatnich dniach była mniej aktywna na Instagramie. Jak się okazało, w tym czasie dziennikarka została mamą. Opublikowała czarno-białe zdjęcie, na którym widać noworodka zawiniętego w koc. Kosela fotografię opatrzyła chwytającym za serce opisem. Z użytego hasztagu "omatkoicórko" można wnioskować, że Justyna urodziła córkę. Jednak sama tego jeszcze nie potwierdziła.

Najskarb. Nasza niewielka wielka doskonałość - od kilkunastu dni z nami. Szczęście i zdrowie - trwajcie. Nie ma niczego ponad to. A ty, świecie, wracaj już do siebie - napisała.

ZOBACZ: Justyna Kosela szczerze o przebiegu ciąży. "Nieidealna, trudna, ze szpitalem". Dziennikarka TVN24 z apelem do innych kobiet

W komentarzach posypały się słowa gratulacji i zdrowia zarówno dla świeżo upieczonej mamy, jak i maleństwa:

Wspaniale! Cudowności samych dla was.

Zdrowia dla całej rodzinki.

Gratulacje, rośnij zdrowo maluszku - czytamy.

Justyna Kosela ponad dwa lata temu zaręczyła się z Bartłomiejem Eiderem, który wcześniej był dyrektorem warszawskiej redakcji RMF FM. Obecnie mężczyzna współpracuje z TVN24 GO. My również przyłączamy się do gratulacji. Więcej zdjęć znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

"Ożeniłem się z Asią i z jej sąsiadką zwiałem" - internauci drwią z Królikowskiego

Plotek.pl jest dla Was i dla Was piszemy o rozrywce. Ale to nie znaczy, że nie pamiętamy i nie myślimy o Ukrainie. Wszystkie najważniejsze informacje znajdziecie w tych miejscach:

Wszystkie wiadomości na temat wojny w Ukrainie

Jak pomóc Ukrainie - pomoc prawna

Jak pomóc Ukrainie - pomoc rzeczowa i finansowa

Pomoc dla Przyjaciół z Ukrainy