Donatella Versace w 1997 roku, po tragicznej śmierci brata Gianniego Versace, który został brutalnie zamordowany pod własną willą, przejęła obowiązki szefa włoskiego domu mody Versace, zostając główną projektantką marki. Był to czas, kiedy jej wygląd wzbudzał zdecydowanie mniej kontrowersji, ale już wtedy ludzie widzieli, że dziedziczka fortuny uwielbia korzystać z dobrodziejstwa medycyny estetycznej. Później było już tylko gorzej. Zobacz, jaką metamorfozę przeszłą twarz celebrytki.

Donatella Versace kiedyś

Siostra wielkiego kreatora mody na początku swojej przygody wyglądała bardzo naturalnie. Nie mogła narzekać na niewielkie usta, ponieważ natura obdarzyła ją pełnymi, wydatnymi wargami. Jej twarz wyglądała delikatniej i subtelniej.

Pod koniec lat 90. było już gorzej. Twarz Donatelli zaczęła się zmieniać

Widać na zdjęciach z końca lat 90., że tlenowana blondynka zaczęła romans z solarium oraz zabiegiem mezoterapią igłowej. Usta miała już wtedy powiększone kwasem hialuronowym, podobnie z resztą jak twarz, której skóra ewidentnie się pogrubiła po zabiegu o działaniu głęboko nawilżającym.

W końcu przestała przypominać siebie

Nowe tysiąclecie powitała nową twarzą. Gwiazda zaczęła już wtedy eksperymentować z mocnymi wypełniaczami oraz inwazyjnymi zabiegami, czego efektem była nienaturalnie napięta twarz. Na próżno można było szukać na nowych fotografiach dawnej Donatelli, która czarowała naturalnym urokiem i wdziękiem.

Nagrody Women of the Year, Donatella Versace Splash News / Splash News/EAST NEWS

Gigantyczne usta i karykaturalna twarz

Z biegiem lat było coraz gorzej. Gwiazda zatraciła się i nie umiała rozsądnie korzystać z dobrodziejstwa zabiegów kosmetycznych. Jej gigantyczne usta wyglądają bardzo nienaturalnie i sztucznie.

Mediolan backstage lato 2016, Donatella Versace i Heidi Klum REX Shutterstock / REX Shutterstock/EAST NEWS

Metamorfoza Donatelli Versace zaskakuje

Znany tiktoker udostępnił wideo, na którym zobrazował przemianę siostry sławnego projektanta. Widać na nagraniu, że twarz gwiazdy musiała wiele wycierpieć i chyba nie było warto.

Co myślicie o przemianie Donatelli Versace? Gwiazda powinna przestać poddawać się inwazyjnym zabiegom upiększającym? W galerii zobaczycie, jak wyglądała 1 marca na pokazie Saint Laurent w Paryżu.

