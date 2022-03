Więcej informacji o gwiazdach znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

Anna Lewandowska straciła ukochaną babcię. Żona Roberta Lewandowskiego opublikowała wzruszający post, w którym żegna się ze zmarłą. Ich relacja musiała być dla trenerki bardzo ważna. Ma nadzieję, że kiedyś jeszcze się spotkają.

Zobacz wideo Paulina Krupińska dostała reprymendę od Ani Lewandowskiej. Poszło o SMS-a

Najbogatsi Rosjanie wspierają Putina z Seszeli. Wiemy, na czym się dorobili

Anna Lewandowska pisze do zmarłej babci: Jeszcze pójdziemy razem do opery

Trenerka dostała dużo wsparcia od fanów. Postanowiła im podziękować i podzielić się wiadomością, jaką wystosowała do babci. To bardzo osobisty wpis.

Moja kochana babcia Jola… Tak bardzo będę tęsknić. Tak bardzo… Kilka dni temu odeszła nasza babcia. To trudny czas dla mojej rodziny. Nie miałam siły, żeby wcześniej o tym pisać, a tym bardziej mówić, ale dostałam od was setki wiadomości, za które bardzo dziękuję. Dziękuję też za modlitwy - napisała Lewandowska.

Zdradziła też, jaką kobietą była jej babcia.

Każdy, kto poznał moją babcię, wie, jak wspaniałą była osobą. Babciu, jeszcze pójdziemy kiedyś razem do opery… tej anielskiej. Kocham cię i na zawsze pozostaniesz w moim sercu. Wiem, że całą siłę, którą mam teraz, dostaję od ciebie - podsumowała.

Fani pospieszyli z kondolencjami.

Moje kondolencje! A ty mimo to miałaś tyle siły, żebym pomagać innym w tak ciężkim dla ciebie czasie!

Miałam ten zaszczyt poznać, uśmiechnięte oczy. Twoja babcia miała zawsze serce. Mocno tulę.

Lewandowska otwiera się: Naszą rodzinę dotknęła niewyobrażalna strata

Najszczersze wyrazy współczucia, Aniu. Bardzo mi przykro z powodu twojej babci. Bardzo ciężko jest nam pożegnać osoby, które były dla nas takie ważne i dobre - czytamy w komentarzach.

Przyłączamy się do kondolencji.

Plotek.pl jest dla Was i dla Was piszemy o rozrywce. Ale to nie znaczy, że nie pamiętamy i nie myślimy o Ukrainie. Wszystkie najważniejsze informacje znajdziecie w tych miejscach:

Wszystkie wiadomości na temat wojny w Ukrainie --> https://wiadomosci.gazeta.pl/ukraina

Jak pomóc Ukrainie - pomoc prawna --> https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,28151855,wojna-w-ukrainie-gdzie-uzyskac-pomoc.html

Jak pomóc Ukrainie - pomoc rzeczowa i finansowa --> https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,28148032,ukraina-jak-pomoc-mieszkancom-kraju-juz-trwaja-zbiorki.html

Pomoc dla Przyjaciół z Ukrainy --> https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114884,28149929,przyjaciele-z-ukrainy-tu-znajdziecie-uzyteczne-kontakty.html