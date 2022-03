Dagmara Kaźmierska pokazała się bez makijażu. Odważna!

Więcej ciekawostek z życia gwiazd znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Dagmara Kaźmierska znana jest z programu "Królowe życia", gdzie zawsze pokazuje się w bardzo dopracowanym makijażu i luksusowych stylizacjach. Tym razem zaskoczyła fanów, pokazując się soute - nie licząc trwale zrobionych brwi i sztucznych rzęs.

Damara Kaźmierska bez makijażu. Sprzeciwia się wojnie

Bez makijażu, za to w towarzystwie znajomego mężczyzny, Dagmara Kaźmierska sprzeciwia się wojnom.

Na wojnach zabijają się ludzie, którzy zupełnie się nie znają, w imię interesów ludzi, którzy doskonale się znają, ale się nie zabijają. Dlaczego ze sobą walczymy? Niezależnie od pochodzenia i koloru skóry wszyscy ludzie powinni żyć w jedności, wzajemnym szacunku i miłości. Jednakże w dzisiejszym świecie to tylko marzenie - napisała "Królowa życia".

Antywojenny przekaz celebrytki spodobał się wielu fanom.

Dobrze ujęte! Czemu sami ze sobą nie walczą ci rządzący, tylko posługują się niewinnymi ludźmi... - czytamy w komentarzach.

Nie zabrakło też takich, którzy wytknęli jej hipokryzję.

Jeszcze dwa dni temu obserwowała pani tego mordercę Władimira Putina. Masakra, nigdy więcej serduszek pod pani zdjęciem. Spadam.

Przecież Władimirem Putinem się zachwycałaś?

Najwyraźniej treść posta wywołała jeszcze większe poruszenie niż brak makijażu gwiazdy telewizji TTV. Co nim sądzicie?

