Antek Królikowski po rozstaniu z Joanną Opozdą spotkał się z olbrzymią krytyką pod swoim adresem. Po ujawnieniu przez Pudelka faktu, że były partner aktorki zdradził ją z sąsiadką z ich wspólnego otoczenia, w sieci posypały się na niego gromy. Widać, że nie radzi sobie z krytyką, czego potwierdzeniem może być jego zachowanie na spotkaniu z uczestnikami "Projektu Atlantyk". Podczas wydarzenia świeżo upieczony tata w bulwersujący sposób zwrócił się do dziennikarza.

Antek Królikowski obraża reportera portalu. Jego słowa szokują

Antek Królikowski ubrany na sportowo z czarnymi okularami wyglądał podczas spotkania na wyjątkowo niezadowolonego. Okazuje się, że tego nie dnia nie był w najlepszym humorze. W czasie rozmów z dziennikarzami w pewnym momencie podszedł do niego reporter Pudelka. Na początku mężczyzna normalnie przywitał się z dziennikarzem, ale później wyciągnął z kieszeni telefon i zaczął go nagrywać. Powiedział:

Pudelek po serii kłamliwych komentarzy chce ze mną robić wywiad? To są jakieś jaja...

Na co dziennikarz natychmiast odpowiedział:

Kłamliwych, Antek? To wszystko było kłamstwem?

Aktor nie krył oburzenia z otrzymanego pytania i odpowiedział w wulgarny sposób:

Nie no k*rwa ch*j, ten patałach chce rozmawiać. Nie będziemy rozmawiać - odburknął.

Po tym, jak wypowiedział te słowa, wstał i odszedł. Kończąc monolog, obraził dziennikarza, nazywając go "kmiotem":

Nie będę rozmawiał z kmiotem, który stosuje jakieś dziwne manipulacje w moim życiu. Ja się nie mogę odnosić do tego, co mi zarzucacie, ze względu na stan zdrowia mojej żony.

Reporter nie chciał dać za wygraną i zapytał aktora prosto z mostu, czy nie jest mu wstyd za to, że zdradził żonę. Aktor był bardzo poirytowany:

Co ty w ogóle gadasz człowieku! Zabierzcie tego gościa - powiedział rozwścieczony.

Niepokojące zachowania Antka Królikowskiego

Jak doniósł informator Pomponika, gwiazdor od samego początku bardzo dziwnie się zachowywał:

Na zmianę wydawał się pobudzony i rozbawiony, raz jakby miał dosłownie "zjazd". Wieszał się na innych uczestnikach programu, jakby szukał sojusznika, ale właściwie wszyscy poza Liroyem go unikali, odsuwali się od niego, zwłaszcza dziewczyny, Kaczoruk i Przybysz. Wszyscy patrzyli na Antka jak na tykającą bombę. Nie zdejmował ciemnych okularów i zachowywał się, delikatnie mówiąc, dziwacznie i podejrzanie - podkreślił.

Czy myślicie, że aktor przeprosi dziennikarza za to, że puściły mu nerwy?

