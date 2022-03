Wiadomo, w jakim stanie jest królowa Elżbieta II

Więcej ciekawostek na temat brytyjskiej rodziny królewskiej znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Królowa Elżbieta II zakaziła się COVID-19. Wielu poddanych poważnie martwiło się o zdrowie monarchini, która jest już w podeszłym wieku. Wygląda jednak na to, że najdłużej panująca królowa w historii Wielkiej Brytanii znów jest w świetnej formie.

Królowa Elżbieta II wraca do zdrowia

Królowa Elżbieta II słynie nie tylko z doskonałego zdrowia, ale też z poczucia humoru. Poddani ja uwielbiają. Dlatego wiadomość o chorobie, która zaatakowała starszą kobietę, bardzo nimi wstrząsnęła. Zarażenie koronawirusem w wieku 95 lat może być szalenie niebezpieczne. Dlatego Brytyjczycy z niepokojem śledzili doniesienia na temat stanu zdrowia swojej władczyni.

Poziom niepokoju podniósł się bardzo wysoko, kiedy królowa zrezygnowała nawet z udziału w wideokonferencjach. To był sygnał, że jest z nią naprawdę kiepsko.

Na szczęście, na oficjalnym Twitterze królowej, pojawiła się informacja, że ostatnio uczestniczyła w rozmowach z ambasadorami Andory i Czadu.

Dzisiaj królowa przeprowadziła audiencję z ambasadorami za pośrednictwem łącza wideo z Zamku Windsor - brzmiał komunikat.

Królowa w zielonej garsonce i perłach pozowała do zdjęcia. Informację o lepszym stanie zdrowia seniorki rodu potwierdził też książę Karol w rozmowie z Daily Mail. Zapewnił, że jego mama czuje się lepiej.

