Książę Karol ojcem syna księżnej Camilli?! Tiktokerka wyjaśnia

Zanim księżna Camilla poślubiła księcia Karola, jej mężem był Andrew Parker Bowles. Para doczekała się syna Thomasa i córki Laury. Ojcem chrzestnym pierworodnego księżnej Kornwalii został najstarszy syn królowej Elżbiety II. Co jakiś czas pojawiają się plotki, że książę Karol jest też biologicznym ojcem mężczyzny. Wątpliwości internautów postanowiła wyjaśnić tiktokerka, która na swoim koncie porusza tematykę rodziny królewskiej.

Czy książę Karol jest ojcem syna księżnej Camilli? Tiktokerka wyjaśnia

Amanda Matta prowadzi na TikToku konto o nazwie "matta_of_fact_". Porusza tam tematykę związaną z brytyjską rodziną królewską. Kobieta postanowiła odpowiedzieć na pytanie, czy książę Karol jest ojcem syna księżnej Camilli. Amanda Matta pokazała zdjęcie, na którym widać Thomasa Parker Bowlesa i jego ojca - Andrew. Według tiktokerki podobieństwo między mężczyznami jest zbyt uderzające, żeby kwestionować ich pokrewieństwo. Kobieta przyznała też, że syn księżnej Camilli w ogóle nie przypomina księcia Karola. Dodała, że tak wielki sekret nie mógłby być skutecznie ukrywany przez tyle lat.

Thomas Parker Bowles - kim jest?

Syn księżnej Camilli jest pisarzem, dziennikarzem, redaktorem i krytykiem kulinarnym. Thomas Parker Bowles odebrał bardzo solidne wykształcenie. Uczył się w Summer Fields Prep School w Oksfordzie, w Eton College oraz Worcester College na Uniwersytecie w Oksfordzie. Po zakończeniu edukacji pracował jako młodszy redaktor w firmie PR-owej. Współpracuje też z "Daily Mail" i "Tatlerem", gdzie publikuje w dziale kulinarnym. Jest autorem dwóch książek: "E Is For Eating - An Alphabet of Greed" oraz "The Year of Eating Dangerously". Prywatnie Thomas Parker Bowles jest mężem Sary Buys, z którą ma córkę Lolę i syna Freddy'ego.

