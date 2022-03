Więcej ciekawostek z życia gwiazd znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.



Księżna Kate na mecz rugby wybrała klasyczną, elegancką stylizację. Okazuje się, że ten strój ma szczególne znaczenie. Charakterystyczna marynarka w pepitkę nawiązuje do kreacji księżnej Diany. Uwielbiana przez tłumy matka księcia Williama mała na sobie podobną w 1993 roku. Przy okazji Middleton dowodzi, że klasyka nigdy się nie starzeje.

Księżna Kate jak księżna Diana. Uderzające podobieństwo!

Strój księżnej Kate na meczu rugby w ostatni weekend lutego nie umknął uwadze miłośnikom klasycznego stylu. Jednak nie wszyscy od razu wychwycili wiadomość, jaką Kate chciała przekazać, wybierając na tę okazję marynarkę w pepitkę.

Podczas meczu Anglia-Walia Kate kibicowała na trybunach w marynarce od firmy Holland Cooper, który wart jest ok. 602 dolarów. Pod spód włożyła czarny golf. Bardzo podobnie 29 lat temu wyglądała księżna Diana. Co więcej, matka księcia Williama wybrała czarny golf i marynarkę w pepitkę na tę samą okazję - także śledziła mecz Anglii i Walii w rugby, tyle że w 1993 roku.

Podobno tkanina, z której uszyto marynarkę, została w całości wykonana w Anglii, z wełny tkanej na terenie Wielkiej Brytanii. Wygląda na to, że Kate uprawia modowy patriotyzm.

Trzeba jednak przyznać, że stylizacje księżnej Diany i księżnej Kate nie były zupełnie identyczne. W latach 90. księżna do takiej góry wybrała długą, czarną spódnicę oraz wysokie buty. Kate za to postawiła na eleganckie spodnie i zamszowe czółenka Gianvito Rossi za 695 dolary.

