Jak mieszka Antek Królikowski? Spójrzcie tylko na te plakaty. Niesamowity klimat

Antoni Królikowski chętnie dzieli się z fanami zdjęciami z życia prywatnego. Aktor udostępnia w mediach społecznościowych fotografie z planów zdjęciowych, zagranicznych podróży oraz wypadów ze znajomymi. Oprócz tego na jego Instagramie można zaobserwować posty sponsorowane. Kiedy ma ochotę odpocząć od zgiełku i życia w wielkim mieście, spokój znajduje w swoim artystycznym mieszkaniu. Gołym okiem widać, że ma słabość do designerskich dodatków!

Antek Królikowski uwielbia styl retro. Bez trudu łączy go z nowoczesnymi elementami

Aktor postawił na jasne kolory we wnętrzach swojego mieszkania, dzięki czemu udało mu się uzyskać harmonię i optycznie zwiększyć przestrzeń. Patrząc na to, jak wygląda salon Królikowskiego, możemy stwierdzić, że ma słabość do mebli z duszą. Jego skórzany fotel w stylu vintage idealnie oddaje charakter mieszkania, a dużo doniczek z roślinami i drewniane framugi dodają domowego i przytulnego charakteru.

Aktor ma słabość do bieli i szarych mebli

Na kadrze z Instagrama możemy zauważyć, że aktor lubi fotele i sofy w przeróżnych odcieniach szarości. Proste meble i jasne, lniane zasłony tworzą świetną bazę wyjściową dla ekstrawaganckich dodatków. Warto się zainspirować!

Uwielbia podróżować w najróżniejsze zakątki świata

Aktor kocha podróże i często przywozi z nich drobne pamiątki. Niektórymi z nich są małe magnesy, które umieszcza na lodówce w kuchni. Z drobnych pamiątek można wyczytać, że mężczyzna był już w Wielkiej Brytanii, Amsterdamie czy Monachium. Nie stronił także od wakacji w Polsce m.in. na pięknej plaży w Dębkach.

Jadalnia

Aktor ma słabość do jasnych barw na ścianach, co widać także w jadalni. Oprócz ciekawych kinkietów w nowoczesnym stylu Antek przełamuje resztę wystroju starymi plakatami filmowymi. Na zdjęciu widzimy egzemplarz "Rocky" - jednego z ważniejszych filmów dla Królikowskiego.

Na tym tarasie z przyjemnością wypoczywa

Nadchodzi wiosna, co oznacza, że więcej czasu będziemy spędzać na świeżym powietrzu. Aktor nie musi opuszczać domu, żeby się przewietrzyć. Wystarczy, że rozłoży leżak na eleganckim balkonie.

