Elżbieta Zapendowska przez lata pracy jako krytyk muzyczny dała mnóstwo cennych rad początkującym wokalistom. Wystąpiła w wielu programach, a uczestnicy zawsze obawiali się jej krytycznych wypowiedzi. Specjalistka od emisji głosu z zaciekawieniem przygląda się karierze gwiazd, w tym Dody i Edyty Górniak, które zresztą wylansowała. Szczerze wypowiedziała się na temat poczynań artystek. Nie ukrywała zachwytów nad Dodą, dostało się Edycie Górniak. Nie zostawiła na niej suchej nitki!

Elżbieta Zapendowska chwali Dodę, ale miażdży Edytę Górniak: Odleciała

Elżbieta Zapendowska niedawno prowadziła warsztaty w Wieruszowskim Domu Kultury. Przy okazji portal tugazeta.pl przeprowadził z nią wywiad. Nie zabrakło rozmów o muzyce. Specjalista od emisji głosu uczyła śpiewu największe gwiazdy. Została zapytana o karierę Dody i Edyty Górniak, które w przeszłości publicznie darły koty. Nie ukrywała, że bardzo szanuje Dorotę Rabczewską i podoba jej się, że artystka podąża swoją ścieżką.

Ona zawsze robiła to, co chciała robić i mało ją interesowało, co ja myślę na ten temat. Bardzo lubię Dorotę, bo ma charakter, ma swoje zdanie. Możemy się kłócić, ale ja ją bardzo szanuję i lubię za to, że odbiega od takiej sztampy. Ona cały czas robi swoje, ma swoje wyobrażenia na swoją karierę, swojego życia i je realizuje, ale to zdolna, wrażliwa i inteligentna dziewczyna. (...) Ona nie może spełniać moich gustów, bo ja jestem "babcia", na innych gustach się wychowałam - powiedziała.

Gdy została zapytana o Edytę Górniak, nie miała nic dobrego do powiedzenia na jej temat. Uważa, że artystka nie wykorzystała swojego potencjału:

Co do Edyty to wiemy, że ona odfrunęła i jej kosmiczne przeżycia są mi dość obce. Jedyne, co mogę powiedzieć, to to, że szkoda. Szkoda, że tak zdolna dziewczyna nie wykorzystała swoich możliwości. Ona po prostu odleciała, szkoda - dodała Elżbieta Zapendowska.

