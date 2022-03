Więcej aktualnych informacji ze świata polskiego show-biznesu znajdziecie na stronie Gazeta.pl

W ostatnich dniach prezydent Andrzej Duda jest wyjątkowo aktywny w social mediach. Na swoim oficjalnym profilu na Twitterze informuje o kolejnych rozmowach z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zeleńskim i działaniach na rzecz zakończenia konfliktu zbrojnego. Niestety prezydent Duda nie uchronił się od rażącej wpadki.

Zobacz wideo Andrzej Duda: Nie ulegniemy żadnemu szantażowi. Trwają w tej chwili konsultacje dotyczące sankcji, które można jeszcze nałożyć na Rosję

Wpadka prezydenta Dudy rozśmieszyła Agatę Młynarską

Na profilu Andrzeja Dudy na Twitterze pojawił się wpis, który wyjątkowo rozbawił Agatę Młynarską.

Potrzebujemy patriotycznych postaw, wiary w suwerenną Ojczyznę, bo wiemy, że warto ją stracić. Trzeba się jej trzymać i być zdeterminowanym, by stawać w jej obronie.

Dziennikarka zamieściła na swoim Instagramie zrzut prezydenckiego tweeta. Agata Młynarska nie mogła powstrzymać się od złośliwej uwagi w kierunku głowy państwa.

Chodzi mi o to, aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa.

Andrzej Duda zamieścił nietaktowny post. Ludzie oburzeni: Kompromitacja!

Pod postem dziennikarki zaroiło się od kąśliwych i prześmiewczych komentarzy internautów. Głos zabrali także celebryci. Hanna Lis stwierdziła, że prosi o tłumaczenie, ponieważ nie ogarnia wpisu prezydenta. Z kolei Sonia Bohosiewicz ze smutkiem dopytywała o to, czy nie ma tam gdzieś jakiegoś korektora. Wpis jednak nie wszystkich rozbawił. Wielu komentujących zauważyło, że wytykanie błędów jest zbędne i to nie jest odpowiedni moment na takie uwagi. Niektórzy dosadniej zwrócili uwagę Młynarskiej, pisząc, że to nie jest czas na szczucie i plucie jadem. Omyłkowy post został usunięty z Twittera prezydenta Dudy, ale screen wpisu wciąż jest widoczny na Instagramie Agaty Młynarskiej. Rozbawiło was to?

