Meghan Markle i książę Harry muszą zacisnąć pasa. Czeka ich ogromna opłata

Po przeprowadzce do Stanów Zjednoczonych Meghan Markle i książę Harry zamieszkali w Montecito. Jest to bardzo luksusowa dzielnica, w której swoje posiadłości mają gwiazdy Hollywood czy właściciele bajecznych fortun. Okazuje się jednak, że za wystawne życie trzeba słono zapłacić. Nie ominęło to też jednej z najpopularniejszych brytyjskich par.

Luksusowe życie sporo kosztuje księcia Harry'ego i Meghan Markle

Zaraz po tym, jak wnuk królowej Elżbiety II i jego małżonka zrezygnowali z pełnienia królewskich funkcji, ustępując z brytyjskiego dworu, przeprowadzili się do Vancouver. Szybko jednak zdali sobie sprawę, że Kanada nie jest im pisana i zamieszkali w Stanach Zjednoczonych.

Najpierw Sussexowie osiedlili się w Beverly Hills, w willi wartej 18 milionów dolarów. Po kilku miesiącach okazało się, że posiadłość w luksusowej dzielnicy Los Angeles to już przeszłość. W lipcu 2020 roku para kupiła dom w miasteczku Montecito w hrabstwie Santa Barbara.

Rezydencja, w której zamieszkali ma dziewięć sypialni i trzynaście łazienek. Do tego książę Harry i Meghan Markle mają do dyspozycji m.in. bibliotekę, spa, basen, kort tenisowy oraz plac zabaw dla dzieci. Według ustaleń portalu Mirror, zakup domu kosztował parę aż 11,5 milionów funtów z hipoteką wynoszącą 7,4 mln funtów.

Już jakiś czas temu informowano, że książę Harry i jego żona, jako posiadacze willi wartej kilkanaście milionów, powinni zapłacić podatek od nieruchomości w wysokości 50 tysięcy funtów (około 282 tysięcy zł). Okazuje się jednak, że kwota ta był mocno zaniżona. Według najnowszych doniesień brytyjskiego portalu słynna para będzie musiała zapłacić dwukrotnie więcej, bo aż 100 tysięcy funtów (około 564 tysięcy złotych).

Informacja ta jest o tyle kontrowersyjna, że ponoć w ostatnim czasie książę Harry i Meghan Markle borykają się z problemami finansowymi. Co więcej, rzekomo małżonkowie rozważali nawet sprzedaż luksusowej posiadłości. Portal Mirror podaje, że opłata za dom miała odbyć się w dwóch ratach, z których pierwsza była płatna do 10 grudnia ubiegłego roku, a kolejna do 1 lutego. W przypadku zwłoki wysokość należności ma wzrosnąć o dziesięć procent.

